Der Onlinehandel wächst und wächst, ein Umsatzrekord folgt auf den nächsten, ein Ende des Booms ist nicht abzusehen. In dem Maße, in dem Verbraucher zunehmend online Angebote suchen, werden Plattformen auch für Werbung immer interessanter. Darum geht es in unserem aktuellen Whitepaper.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Google und Amazon kämpfen um die Werbebudgets von Konsumgüter-Produzenten und Drittanbietern, indem sie Facetten des jeweils anderen adaptieren: Während Google sich immer öfter als Shopping-Plattform präsentiert, ist der Marktplatz Amazon längst eine ganz große Nummer, wenn es um die Suche von Produkten geht.



Wie man es dreht und wendet: Wer E-Commerce betreibt, muss in Sachen Retail Media aktiv werden und auf Handelsplattformen Flagge zeigen. Wie und wo? Das zeigt das Whitepaper „Marktplätze: Umsatzhebel für 2020“.



Schauen Sie mal rein.