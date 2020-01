Die Relevanz des Influencer-Marketings steigt stetig an, während die generelle Anzahl an Likes und Co. abnimmt. Dadurch ändert sich die Art und Weise, wie der Erfolg einer Influencer-Kampagne gemessen wird. Statt der bloßen Anzahl an Likes und Followern zählen jetzt KPIs wie Brand Fit und Markensympathie.

Mehr lesen