Der nächste Internetstar des Einzelhandels kommt diesmal aus Vaihingen. Wenn ausgerechnet eine Getränkehändler gegen Einwegflaschen kämpft, dann ist das bemerkenswert. Und Karl-Heinz Kastner belässt es nicht nur mit einem Hilferuf auf Facebook.

© Kastner

Kastner hat Social-Media-Kompetenz beweisen

zusammenfabuliert

Kastner

Kastner

" In Zeiten wo viele von Umweltschutz und Nachhaltigkeit reden, wo eine kleine Schwedin es schafft die ganze Welt zum Zuhören zu bringen, wo Freitag die Schule zweitrangig ist und wir täglich Gedanken austauschen wie wir das Klima und die Umwelt retten können, wo es sich um Elektromobilität und Weltvermüllung dreht, schaffen wir es innerhalb von 12 Wochen sage und schreibe: 52 Säcke à 200 Stück, also 10 400 Einweg Flaschen & Einweg Dosen von unseren Kunden zurückzubekommen und diesen Berg von Müll haben wir in diesem Bild einmal festgehalten "

Kastner

seinem Facebook-Post

Die Kosten der Entsorgung

Kastner

" Die ö kologische Seite sieht so aus, dass wir nun 10 400 Stück Plastikmüll auf dem Hof liegen haben der entsorgt werden muss. Wo endet dieser Müll? Wir wissen es nicht !! !

Zurück gegeben wird er von uns an eine sogenannte Clearing Stelle welche uns den Pfandwert abzüglich Kosten für Abholung, Zählung, Lagerung, Entsorgung und anderen Gebühren auszahlt.

Aber dann?

Ganz ehrlich, ich kann Ihnen nicht sagen, ob diese Flaschen fachgerecht recyclet werden oder, wie so viel anderer Müll, einfach in das ferne Ausland verkauft werden und dort in die See geschmissen werden.

Das ist auch nicht meine Aufgabe mir darüber einen Kopf zu machen, denn ich kann es nur an diese Clearingstelle zurückgeben. Das ist so geregelt und ich muss mich daran halten.

Was ich nicht Muss ist die Schnauze zu halten, wenn ich so einen Mist sehe. "

Was für eine gigantische Reichweite

Kastner

Sozialen

© Aki Röll

einem neuen Facebook-Post

Sozialen

Bye, bye, Einwegdose

Kastner

" Unser Ziel ist es bis 31.07.2019 komplett Einwegfrei zu sein und auch auf Petcycle zu verzichten. "

Kaufland versteckt sich hinter dem Kundenwunsch

Kastner

"

"

