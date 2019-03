Wenn der Handel lustige TV-Werbung macht, dann begibt er sich auf ein dünnes Brett. Das war in dieser Woche unser Projekt, um es mit Toom zu sagen: "Wir haben's getestet, damit du es nicht musst".

© Aki Röll

Wenn Schwarz-Chef Klaus Gehrig grundsätzlich wird

Mike Krüger zieht am Nippel

© etailment

Wandfarbentest bei Toom (nicht ganz jugendfrei)

Liste des Schreckens

Klementine und Ariel - Wäschewaschen in Schwarz-Weiß.



