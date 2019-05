Über Kim Nilsson

Dr. Kim Nilsson studierte Astrophysik in Kopenhagen, arbeitete am Max Planck Institut für Astronomie in Heidelberg wie für das europäische Büro des Hubble Weltraum Teleskops. Sie schloss zudem einen Master of Business Administration (MBA) an der Cranfield University ab.



2013 gründete sie Pivigo gemeinsam mit Jason Muller. Der Grundgedanke: Unternehmen benötigen heute hochqualifizierte Datenanalysten und –wissenschaftler oftmals für zeitlich beschränkte Projekte.

Pivigo schafft die Verbindung und den Kontakt zu den renommiertesten Talenten. Doktoranden (PhDs) und Master of Science (Msc) durchlaufen bei Pivigo ergänzend ein fünfwöchiges intensives Science to Data Science (S2DS) Programm. Das Netzwerk umfasst aktuell über 7000 Experten. Zu den Kunden gehören KMUs, Start-ups ebenso Unternehmen wie Marc & Spencer, Barclays oder KPMG. Pivigo beschäftigt zwölf Mitarbeiter in London und vier in Berlin.