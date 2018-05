70 Prozent aller Beauty-Bestellungen aus dem neuen Kosmetik-Sortiment bei Zalando fallen in einem gemischten Warenkorb an. Das sagen die aktuellen Quartalszahlen von Zalando. Für die Intralogistik eher eine der kleineren Herausforderungen. Denn vor allem geht es im Lager und auf der letzten Meile um Tempo - und um die Kosten. Mit welcher Geschwindigkeit Zalando den Kundenerwartungen beim Versand folgt, diskutieren wir im Podcast mit zwei Tempo-Machern bei Zalando.

Product Owner Warehouse Automation, ist bei Zalando Experte für Innovationen und Automatisierungslösungen, die helfen sollen, die Logistikprozesse in den Logistikzentren flexibel anzupassen., Product Owner Delivery and Return Innovations, kennt auf der letzten Meile jeden Meter.Mit Daute und Kress diskutieren wir über eilige Kunden, Wunschzeitfenster, City-Hubs, Retourenabholung und andere Experimente, die Kosten und gesparte Minuten beim Picking, Vorhersagen über das beste Lieferangebot für den Kunden - und natürlich Drohnen.Und natürlich wollten wir auch wissen, wie man das richtige Mindset für all diese Experimente findet und organisiert.