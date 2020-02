Morning Briefing vom 05.02.2020

Börsenkonzern könnte eBay kaufen, Amazon Fashion macht Fans zu Designern, Voice Commerce, Internetstores, About You

Die US-Handelsinstitution Macy’s will in den kommenden drei Jahren 125 Läden dicht machen. Karstadt-Kaufhofer René Benko kauft die Schweizer Warenhauskette Globus und will Europa mit Luxuskaufhäusern erobern. eBay liegt derweil wohl in der Verkaufsauslage. Unterdessen profitiert Internetstores vom Netz und von der Fläche. Im Handel gibt es eben kein Schwarz-Weiß.

