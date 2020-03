Nachbarn helfen Nachbarn und Händler Händlern: Corona lässt alle näher zusammenrücken (nur im übertragenen Bild, real sollte Abstand bleiben). Gemeinsam lässt sich so eine Krise eben besser bewältigen, in Gruppen werden mehr Ideen entwickelt und kommt mehr Wissen für Lösungen zusammen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, aber helfen!

Lagerumzüge und267 Millionen Euro erwirtschaftete der Online-Möbelhändler 2019 laut Gründerszene, das ist ein Plus von gerademal 5 %. Dabei fiel ein Verlust von 10 Millionen Euro an. Dabei hatte Westwing 2018 erstmals den Break Even erreicht und war dazu um 15 % gewachsen.Zwei Bitcoins, also umgerechnet etwa 10.000 Euro, wolltenDas Unternehmen betreibt in Deutschland die Lieferdienste Lieferando und Pizza.de. Der Pizza-Lieferdienst wurde von den Hackern mit falschen Zugriffen überlastet, sie drohten, dasselbe mit weiteren Diensten von Takeaway machen zu wollen. Takeaway ging in die Offensive, machte die Erpressung öffentlich – das Handelsblatt zeigt an dem Beispiel, wie wichtig die Sicherheit der Systeme ist.

Solche Nachrichten werden jetzt Alltag: Die Modekette Adler nimmt ihre Umsatz- und Gewinnprognose für 2020 zurück. Das Unternehmen wollte eigentlich mindestenseinnehmen und knappdaraus ziehen. Das machten aber die aktuellen Schließungen von Filialen aber unmöglich, lässt Adler seine Anleger wissen. Mehr zum Corona-Virus, wie Handel, Werbung und Wirtschaft darauf reagieren und die Krise meistern, lesen Sie

Online-Marktplatz für Menschen, die in Luxemburg wegen erhöhter Ansteckungsgefahr besser zuhause bleiben. Der Online-Supermarkt Supermärkte plus Kurierdienst und Internet-Dienstleister: Das ergibt in Summe einbesser zuhause bleiben. Der Online-Supermarkt Corona.Letzshop wurde in wenigen Tagen von Dienstleister Atalanda , einem Spezialist für lokale Marktplätze, aufgebaut. Die Waren, die vor allem auf die Bedürfnisse älterer Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Immunschwäche, Asthma oder Krebs abgestimmt sind, steuern mehrere Supermärkte vor Ort bei, der Kurierdienst Greco, eine Tochter der luxemburgischen Post, liefert direkt ins Haus. Retail berichtet wiederum, dass Supermärkte wie Walmart oder Target besondere Zeiten für Senioren einrichten, damit diese Risikogruppe beim Einkaufen weniger Ansteckungsgefahren ausgesetzt ist.

Alipay ist das Paypal der Chinesen, also ein weit verbreiteter Bezahldienst. Der versucht gerade i Gründerszene berichtet von den Hintergründen für die Zusammenarbeit mit Transferwise, dem Londoner Startup, das Auslandsüberweisungen vereinfacht, und mit der Solarisbank, die digitales Bezahlen an der Ladentheke integriert. Zuletzt hatte sich außerdem Alipays Mutter Antfinancial an Klarna beteiligt, dem Bezahldienstleister, der zurzeit das teuerste Fintech Europas ist. Konkurrent Tencent setzt für Wechat-Pay übrigens auf eine ähnliche Strategie: If you can't beat them, join them.