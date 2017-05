Marktplätze

Local Commerce – Rettungsanker oder vergebene Liebesmüh?

Lokale Online-Marktplätze werden Händlern gerne als Einstieg in den Onlinehandel und Rettungsanker verkauft. Doch "Lokalpatriotismus ist kein Kaufargument" mahnen Handelsexperte Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb Research Centers der Hochschule Niederrhein, und Michael Geffken, Direktor und Geschäftsführer der Leipzig School of Media, in einem Gastbeitrag. Doch was dann?