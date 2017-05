Die Großen machen vor, wie es geht. Doch der Mittelstand steckt im Stau, viel zu wenig Geld fließt in die Digitalisierung. Grund dafür sind ängstliche Unternehmer und Banken. Ab Juli wird das anders: Dann können Banken mit der KfW im Rücken fast risikofrei billige Kredite an Mittelständler vergeben. Milliardensummen stehen für die Digitalisierung bereit – die Unternehmer müssen sie nur abholen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Banken tun sich bei Krediten für die Digitalisierung von Mittelständlern schwer

"Die Digitalisierung ist ein erfolgsentscheidender Faktor des Wandels, dessen Geschwindigkeit und Tiefe noch gar nicht vollständig absehbar ist. Mit den neuen Förderansätzen wollen wir die Themen Digitalisierung und Innovation noch stärker in den Vordergrund rücken." Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW

Niedrige Zinssätze ab 1 Prozent

MEHR ZUM THEMA

Finanzen Billiges Geld und teure Pleiten Ausblutende Innenstädte und digitale Konkurrenz fordern Antworten. Handel und Banken erfinden sich neu. Veraltete Warenwirtschaftssysteme und ein gewaltiger Investitionsbedarf lassen Frust aufkommen. Auch die neue Welt ist nicht nur schön: Die wenigsten Start-ups überleben. Darüber haben wir mit Experten diskutiert. Mehr lesen

Finanzen Wie Händler an das Geld der Banken kommen Wenn sich Händler und Banker treffen, dreht sich alles ums Geld. Der Handel muss investieren, doch woher kommt das Geld? Wem gewähren die Banken welche Konditionen? 7 Experten geben Antwort. Mehr lesen

Zahlungsverfahren Payment - Revolution von oben Kontaktloses Bezahlen ist Dauerthema in den Medien und im Handel. Viel aufregender ist jedoch ein neues Zahlungssystem, das die EU etablieren will. Instant Payment könnte die Welt des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auf den Kopf stellen – und Händler könnten davon profitieren. Mehr lesen

Player wie Amazon oder Zalando geben die Schlagzahl vor. Sie beherrschen die Datenströme und Prozessketten. Sie sind die digitale Speerspitze. Dagegen geraten traditionelle Mittelständler zunehmend ins Hintertreffen, die ihre Hausaufgaben nicht erledigen und nicht massiv in die Digitalisierung investieren.Längst ist das Thema ganz oben in der Politik angekommen, vor allem im Super-Wahljahr 2017.So kommt das jüngste Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums und der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) genau zur rechten Zeit: Ab dem 1. Juli wird die finanzielle Innovationsförderung von Mittelstandsunternehmen um den Schwerpunkt Digitalisierung ausgebaut. Damit sollen Unternehmer schnell an günstige Bankkredite kommen, wenn dies mit konkreten Projekten für den digitalen Umbau verbunden ist. Die Anschaffung von neuen PC’s oder iPads allein reicht dafür noch nicht aus.„Mittelständler beschäftigen sich bisher zu wenig mit dem Thema Digitalisierung“, sagt KfW-Vorständin Ingrid Hengster. Zumal die Forscher der KfW sogar Alarm schlagen, dass im Mittelstand „der Anteil der innovativen Unternehmen zuletzt auf einen Tiefstand gesunken ist.“ Bei den Unternehmen mit maximal 500 Millionen Euro Jahresumsatz fließt bisher gerade mal ein Fünftel der Gesamtinvestitionen in die Digitalisierung, erklärt Hengster.Die Gründe für die Zurückhaltung im Mittelstand sind vielschichtig. Oft schrecken ältere Unternehmer vor dem komplexen Thema zurück. Nicht selten ist das Innovationsverhalten deckungsgleich mit der Frage, wie weit schon ein Generationswechsel an der Spitze stattgefunden hat. Der ist laut Untersuchungen von TNS Infratest nämlich bei mehr als einem Drittel aller Mittelständler erst in den kommenden fünf Jahren fällig. Bevor die Nachfolge geregelt ist, wird meist wenig in die Zukunft investiert.Ängstliche und vorsichtige Unternehmer sind das eine. Das andere sind die Banken, die sich bei Krediten für die Digitalisierung von Mittelständlern sehr schwer tun. Schließlich verändert sich mit der Digitalisierung oft auch das Geschäftsmodell – ein Risiko, bei dem viele Banker zusammenzucken. Kein Wunder, denn vielen ist die Digitalisierung im eigenen Hause nicht weniger unheimlich.Unheimlich müssen Kreditanfragen aus dem Mittelstand zum Zweck des digitalen Umbaus künftig nicht mehr sein. Das KfW-Förderprogramm garantiert den Kredit gebenden Banken eine so genannte Haftungs-Freistellung bis zu 70 Prozent der Kreditsumme, wenn diese in Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern für die digitale Neuausrichtung verwendet wird. Verleiht zum Beispiel eine Sparkasse oder Volksbank 1 Millionen Euro, muss sich der verantwortliche Banker lediglich um das Rückzahlungsrisiko von 300.000 Euro Gedanken machen.Für den Rest steht die KfW gerade. Diese wiederum kann sich auf garantierte Mittel des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen stützen. Dies zur Beruhigung der Banker, um sie bereitwilliger für Mittelstandskredite zu stimmen.Gleichzeitig soll das KfW-Programm jedoch auch die Begehrlichkeiten nach klassischen Bankkrediten bei Unternehmen bis 500 Millionen Euro Jahresumsatz wecken. Das geschieht über günstigere Konditionen mit Hilfe des „Zinsverbilligten ERP-Mezzanineprogramms“.Was sich hinter diesem sperrigen Namen verbirgt? Unternehmen mit guter Bonität können auch bei Langzeitkrediten für den digitalen Umbau, Innovationen und herausragende Forschungsleistungen niedrige Zinssätze ab 1 Prozent aushandeln.Das alles gilt allerdings nur dann, wenn die Voraussetzungen für den Kredit erfüllt sind, etwa eine volle Vernetzung der Systeme, die Digitalisierung der Wertschöpfungskette, der Initialisierungsaufwand für die Nutzung von Cloudtechnologie oder auch betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung.Die detaillierte Liste findet man derzeit allerdings nur über den Umweg über die KfW-Partnerprogramme. Der direkte Link muss noch freigeschaltet werden. Das Programm startet ja auch erst am 1. Juli.