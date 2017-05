Heute ist Amazon Fresh in Berlin gestartet. Mit den üblichen Leistungsdaten an Tempo und Kosten. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Wie wird die Lieferung im Depot und bei den beteiligten Händlern organisiert? Wir zeigen die Bilder.

Wenig fürchtet der Lebensmittelhandel so sehr, wie den Start von Amazon Fresh. Zu Recht. Denn Amazon Fresh hat schon gewonnen, bevor der Online-Riese mit seinem Food-Service begonnen hat. Mehr lesen

