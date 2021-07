///// HANDEL INTERNATIONAL

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna will laut Financefwd.com schon wieder ein Unternehmen übernehmen, diesmal das deutsche Fintech Stocard aus Mannheim, Anbieter einer App zur Kundenkarten-Verwaltung . Die App werde weltweit von rund 60 Mio. Menschen genutzt, so der Bericht, und besitze eine Bezahlfunktion. Financefwd.com schätzt die Kaufsumme auf einen dreistelligen Millionenbetrag.Der in Berlin beheimatete Online-Essenslieferdienst Delivery Hero bekommt von den Wettbewerbsbehörde Korea Fair Trade Commission fünf Monate mehr Zeit, um Delivery Hero Korea LLC (“Yogiyo”) loszuwerden. Wie das Unternehmen mitteilt , muss die Veräußerung statt bis zum 2. August 2021 jetzt bis zum 2. Januar 2022 über die Bühne sein. Der Verkauf ist Bedingung für die Genehmigung, Anteile am koreanischen Unternehmen Woowa Brothers Corp. zu kaufen und ein Joint-venture mit dem Management zu gründen. Die Verhandlungen zu Yogiyo seien im Gange."Jedes einzelne Produkt auf unserer Website ist vegan": Das ist das Motto des britischen Marktplatzes Immaculate Vegan , der Mode, Schuhe, Haushaltstextilien, Kosmetik und Accessoires von rund 100 Marken verkauft. Das 2019 gegründete Unternehmen hat seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und 400.000 britische Pfund (etwa 470.000 Euro) erhalten, meldet Fashionunited.com . Sie sollen in die Weiterentwicklung der Plattform und in Marketingkampagnen fließen."Amazon ist in erster Linie ein Überwachungsunternehmen": So zitiert Channelparter.de den Autor eines Berichts des US-amerikanischen Open Markets Institute. Amazon überwache Mitarbeiter, Wettbewerber und Verbraucher, Marktplatz-Händler würden regelrecht unterworfen. Ziel sei unter anderem, Wettbewerber "von Märkten fernzuhalten oder zu verdrängen, die für ihn [Amazon] selbst interessant sind". Und "Amazon könne so in vielen Bereichen den Aufwand und die Risiken für Forschung und Entwicklung erfolgreich an Mitbewerber auslagern".