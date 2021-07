Die Nachrufe auf Amazon-Ex-Chef Jeff Bezos sind omnipräsent in den Medien, ansonsten war gestern die Nachrichtenlage mehr als dünn: Die Eigentümer des Frachters Ever Given haben sich mit der Suezkanal-Behörde geeinigt, in Russland darf ausländischer Champagner nicht mehr Champagner heißen und das Handelsblatt spekuliert über das Vorgehen der chinesischen Führung gegen ihre Tech-Konzerne, die an der New Yorker-Börse gehandelt werden. Nach dem neusten Hacker-Angriff mehren sich die Sorgen vor Betrugsfällen auch im Online-Handel. Eine neue Studie von Juniper-Research sieht einen dreistelligen Milliardenbetrag bis zum Jahr 2025 auf die Händler zukommen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Aldi-Geschenke-Portal bietet individualisierbare Geschenke

Über 1.500 Produkte lassen sich ab sofort auf dem Portal Aldi-Geschenke mit Gravur, Textilstick, Folien-, Textildirektdruck oder Digitaldruck individualisieren. Bei den Produkten handelt es sich zum Beispiel um Kuscheltücher, Shorts, Weine und Gläser. Aldi wolle damit seine Spitzenposition als innovativer Online-Händler ausbauen und die Services unter Aldi Möglichkeiten ergänzen, erklärt Peter Grebarsche, Director Customer Interaction bei ALDI SÜD, gegenüber Onlinemarktplatz.de. Auch eine Einbindung personalisierter Lizenzprodukte ist möglich.



Amazons Anteil am Online-Handel in Deutschland im Jahr 2020 bei 53 Prozent

Fast jeder, der online einkauft (93 Prozent), ist auch Kunde von Amazon. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des IFH Köln für das vergangene Jahr. Am Umsatzwachstum des E-Commerce um rund 15 Mrd. Euro, war Amazon mit rund 11,4 Mrd. Euro beteiligt. Das Unternehmen habe somit täglich 31 Mio. Euro eingenommen. Die Zahlen, Daten und Fakten belegten eindeutig die Dominanz von Amazon im Handel insgesamt, nicht nur im Online-Handel, heißt es in der IFH-Pressemitteilung. Händler sollten dringend eine Strategie für den Umgang mit Amazon entwickeln.



HelloFresh baut zweites Werk in Barleben bei Magdeburg

Immer wieder musste der Kochboxen-Anbieter HelloFresh in Pandemie-Zeiten seine 7,3 Mio. Kunden:innen vertrösten, nun will er noch schneller expandieren. Bereits im Mai sei der Spatenstich für eine neue Produktionsstätte in Barleben bei Magdeburg erfolgt, im 4. Quartal 2022 soll sie in Betrieb gehen. Insgesamt wolle man damit die Produktion in Deutschland und Österreich verdoppeln und weitere 1.500 Arbeitsplätze schaffen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Auch Luxusmode lässt sich nachhaltig verleihen

Die in London ansässige Re-Commerce-Plattform Parker Lane Group hat den Online-Marktplatz „Reloved“ angekündigt. Er soll Ende dieses Jahres an den Start gehen. Auf dem



Die in London ansässige Re-Commerce-Plattform Parker Lane Group hat den Online-Marktplatz „Reloved“ angekündigt. Er soll Ende dieses Jahres an den Start gehen. Auf dem „Reloved“-Marktplatz kann Luxusmode ausgeliehen oder gekauft werden . Man wolle die Kreislaufwirtschaft für Mode im Einzelhandel ankurbeln, heißt es in der Ankündigung. Neben preisgünstigen „preloved“ und „reloved“-Artikeln wolle man auch brandneue Luxusprodukte anbieten. Die gebrauchten Produkte werden unter fachkundiger Qualitätskontrolle aufgearbeitet und umweltschonend gewaschen. Schuh- und Modemarke Allbirds legt quantitative Nachhaltigkeitsverpflichtungen vor

Bis zum Jahr 2025 will die Schuh- und Modemarke Allbirds ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele erreichen. Geplant ist eine regenerative Landwirtschaft, bei der 100 Prozent der Allbirds Wolle aus regenerativen Quellen stammt und 100 Prozent der jährlichen Emissionen für die Wollproduktion reduziert oder gebunden werden. 75 Prozent der Materialien sollen natürlich oder recycelt sein und aus nachhaltigem Anbau stammen, der Gesamtrohstoffverbrauch soll sich um 25 Prozent reduzieren. Bis zum Jahr 2025 will die Schuh- und Modemarke Allbirds ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele erreichen. Geplant ist eine regenerative Landwirtschaft, bei der 100 Prozent der Allbirds Wolle aus regenerativen Quellen stammt und 100 Prozent der jährlichen Emissionen für die Wollproduktion reduziert oder gebunden werden. 75 Prozent der Materialien sollen natürlich oder recycelt sein und aus nachhaltigem Anbau stammen, der Gesamtrohstoffverbrauch soll sich um 25 Prozent reduzieren. Gleichzeitig soll sich die Lebensdauer von Allbirds Schuhen und Bekleidungsprodukten verdoppeln ///// TRENDS & TECH Juniper-Research: Online-Betrug geht in den kommenden Jahren durch die Decke

Eine aktuelle Studie von Juniper-Research prognostiziert für die nächsten fünf Jahre Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe (206 Mrd. US-Dollar) durch Online-Betrug. Fast die Hälfte davon wird laut Studie durch Identitätsdiebstahl erfolgen. Dabei nutzen die Täter gehackte Nutzerkonten oder gestohlene Kreditkarteninformationen für den Wareneinkauf unter falschem Namen an Fake-Adressen. Ebenfalls kostspielig für die Plattformen sind die Kosten für Betrugserkennung und -Vermeidung. Die



Eine aktuelle Studie von Juniper-Research prognostiziert für die nächsten fünf Jahre Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe (206 Mrd. US-Dollar) durch Online-Betrug. Fast die Hälfte davon wird laut Studie durch Identitätsdiebstahl erfolgen. Dabei nutzen die Täter gehackte Nutzerkonten oder gestohlene Kreditkarteninformationen für den Wareneinkauf unter falschem Namen an Fake-Adressen. Ebenfalls kostspielig für die Plattformen sind die Kosten für Betrugserkennung und -Vermeidung. Die Autoren der Studie fordern einen Schulterschluss von Zahlungsdienstleistern mit Anbietern von Betrugspräventions-Lösungen.

Neue Funktionen in der Omnichannel-Lösung von Shopgate

Die Omnichannel-Lösung retail.red von Shopgate wurde um die Funktion „Ship from Store“ erweitert. Dadurch würden Filialen zu dezentralen Logistik-Zentralen, Transportwege reduziert und die Umwelt geschont, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Software ermögliche es Einzelhändlern mit Online-Shop und ohne, online sichtbar zu werden und die stationäre, mit der digitalen Präsenz zu vereinen.