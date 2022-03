Mehr als 1.000 Händler mit Sitz in Russland sind auf den Marktplätzen von Amazon weiterhin vertreten, während Etsy & Ebay diese auf ihren Marktplätzen gesperrt oder eingeschränkt haben. Nun kündigt Amazon USA an, dass man zumindest keine neuen Händler aus Russland oder Belarus mehr aufnehmen wolle. Würde Amazon dem Beispiel seiner Mitbewerber folgen, wäre allein das schon ein klares Zeichen an die Händler in der Ukraine. Immerhin sind es dreimal so viele wie aus Russland und Weißrussland zusammen.

Tanken wird günstiger

Vielleicht ist das der Tropfen auf dem heißen Stein? Gestern hat die Ampelkoalition unter anderem beschlossen, die Autofahrer - und damit auch die Transportunternehmen - mit einer Senkung der Kraftstoffsteuer zu entlasten: beim Benzin um 30 Cent und beim Diesel um 14 Cent pro Liter, befristet für drei Monate. Alle Maßnahmen zusammen werden mit 20 Mrd. Euro in der Kasse des Bundesfinanzministeriums zu Buche schlagen. Wie sie finanziert werden, ist bisher nicht bekannt.



Lagerlogistiker wünschen sich gezielte Entlastung vom Staat

Das Berliner Logistiker-Netzwerk Warehousing1 hat seine Mitglieder zu den Folgen der Ukraine-Krise befragt. Demnach spüren 100 Prozent bereits die Auswirkungen auf ihr Geschäft, 76 Prozent fordern von der Politik Entlastungen, 85,7 Prozent sorgen sich aufgrund der Inflation um ihre Geschäftsentwicklung. Vor allem Kartonage, Verpackung und Energie haben sich verteuert. 61,9 Prozent der Unternehmen will die Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben.



Aus für Wuplo in Berlin

Vier aus Russland stammende Unternehmer starteten vor sechs Monaten in Berlin den Express-Lieferdienst Wuplo und kündigten an, Gorillas Konkurrenz zu machen. Ab heute wird der Dienst pausiert. Grund dafür könnten die Sanktionen gegen Russland sein, schreibt die Lebensmittelzeitung. Neben den Gründern seien noch weitere russische Investoren an Bord. Wuplo ist nicht der erste Lieferdienst weltweit, der wohl durch die Sanktionen schließen muss. Auch der in den USA tätige russische Schnelllieferdienst Buyk ist bereits bankrott.



Deutsche Post will 800 neue Packstationen an Bahnhöfen einrichten

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn will die Post in den nächsten Monaten die Paket-Abholautomaten an Bahnhöfen deutlich ausbauen. Gestern wurde bekannt, dass 800 solcher Packstationen auf dem Gelände der Bahn bis Jahresende installiert werden sollen. Vorreiter ist der Leipziger Hauptbahnhof. Dort ging die erste Packstation in Betrieb, rund hundert gibt es bereits an Bahnhöfen, bundesweit sind es über 9.000. Der Vorteil für die Nutzer liegt klar auf der Hand: An den Packstationen können Pakete rund um die Uhr abgeholt werden.



Was wird aus Hermes?

Exciting E-Commerce spekuliert über die Zukunft des Paketzustellers Hermes. In Großbritannien sei das Unternehmen nun in den Billiganbieter Evri aufgegangen. Für Deutschland sei eine Zerschlagung zu erwarten.