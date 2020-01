Prima fürs Klima. Ein neuer Ikea-Laden in Wien soll ganz ohne eigene Parkplätze auskommen. Dafür gibt es reichlich Fahrradständer. Haltestellen sind auch in der Nähe. Fertig sein soll der Bau 2021. Wer nicht schleppen will: "Alle Produkte, die größer als „Kleinzeug“ sind, werden", heißt es auf der Webseite Otto.de macht 2020 Ernst im Baumarkt-Geschäft. Der Online-Händler baut Sortiment undaus und verfolgt ambitionierte Wachstumspläne, weiß die Lebensmittel Zeitung - Anzeige -Hält Ihre IT-Systemlandschaft den Anforderungen des modernen Omnichannel Commerce stand? Gemeinsam mit den Experten von OSP, Infor und Liferay optimieren Sie Ihre Handelsprozesse für eine nahtlose Customer Journey. Erfahren Sie auf der EuroShop (16.–20. Februar, Stand E03, Halle 6) mehr über den vernetzten Einsatz von ERP-, Plattform- und Webshop-Lösungen. Jetzt Termin vereinbaren!