Bei Instagram verschwinden die Likes. Manch einer tut derzeit so, als sei das eine Kulturrevolution für das Marketing. Vielleicht ist es das auch. In jedem Fall ist es gut für uns und unsere Kinder. Wir sind alle schon viel zu lange abhängig von diesen Plastik-Brosamen der Aufmerksamkeit.

///// HANDEL NATIONAL

///// INTERNATIONAL Amazon rüstet zum Angriff auf Apotheken

Wird die Apotheker-Branche das nächste Opfer von Amazon? Man sollte darauf gefasst sein. Ein Zeichen dafür: PillPack, 2018 von Amazon übernommene Internet-Apotheke, hat ihr "PillPack by Amazon Pharmacy". Daraus darf man durchaus ableiten, dass Amazon weitergehende Ambitionen in dem Milliarden-Markt hat.



Wird die Apotheker-Branche das nächste Opfer von Amazon? Man sollte darauf gefasst sein. Ein Zeichen dafür: PillPack, 2018 von Amazon übernommene Internet-Apotheke, hat ihr Logo aktualisiert und tritt nun an als. Daraus darf man durchaus ableiten, dass Amazon weitergehende Ambitionen in dem Milliarden-Markt hat. Alibaba geht auch in Hongkong an die Börse

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba plant den Zweit-Börsengang in Hongkong für den 26. November. Erhofft werden Einnahmen von bis zu 13,4 Milliarden Dollar. Von dem Geld kann man dann auch eine schöne "Brücke" nach Europa bauen.