„

Chris Daplyn sieht darin einen dauerhaften Trend, auf den sich Hersteller und Handel einstellen müssten.

///// NACHHALTIGKEIT



Drei Männer produzieren nachhaltige Kushel-Handtücher

Jim, John & Mattias heißen die Gründer eines Hamburger Start-ups, die der Textilbranche beweisen wollen, dass man gute Geschäfte machen kann und trotzdem die Umwelt positiv beeinflussen. Ihr Basisprodukt ist das 2 bei der Aufzucht ausgeschieden. Zusätzlich pflanzen die Unternehmer für jedes verkaufte Handtuch zwei Bäume in Deutschland, Afrika oder Mexiko.



Zalando geht mit Second-Hand-Klamotten auf Tournee Jim, John & Mattias heißen die Gründer eines Hamburger Start-ups, die der Textilbranche beweisen wollen, dass man gute Geschäfte machen kann und trotzdem die Umwelt positiv beeinflussen. Ihr Basisprodukt ist das Kushel-Handtuch aus 30 Prozent Buchenholzfasern aus Österreich und 70 Prozent Bio-Baumwolle aus der Westtürkei. Gegenüber der konventionellen Herstellung von Baumwolle wird 90 Prozent weniger Wasser verbraucht und 44 Prozent weniger CObei der Aufzucht ausgeschieden. Zusätzlich pflanzen die Unternehmer für jedes verkaufte Handtuch zwei Bäume in Deutschland, Afrika oder Mexiko.

gebrauchte Mode zum Preis von zwei bis zwölf Euro.

Auch Schuhe und Taschen sind im Gepäck.

Es war eine praktische Sache, aber offenbar hat bei Paypal die Kasse nicht genug geklingelt: Mit dem Geldsammeln für Parties, die Hochzeit oder den Firmenabschied über Moneypool ist ab 30. September 2021 Schluss. Der Service wird eingestellt. Paypal wolle sichauf stärker spezialisierte Services zum Sammeln von Geld" konzentrieren, berichtet BR24 Einer repräsentativen Umfrage der Agentur Valtech zufolge, würden 71 Prozent der Bürger:innen Großbritanniens lieber mit AR-Brillen ihre Ware auswählen und einen virtuellen Rundgang durch Geschäfte machen, als sie persönlich aufzusuchen. Den Briten steckt die Angst vor Corona noch tief in den Knochen. 64 Prozent der Befragten würden Produkte ebenso gerne von zu Hause aus in 3D ausdrucken. Besonders beliebt sind beide Einkaufsvarianten bei den 55- bis 64-Jährigen. Agentur-ChefDie letzte Meile zum Kunden ist das Sorgenkind im E-Commerce. Roboter sind laut Alibaba dafür eine gute Lösung. Das Unternehmen testet in diesem Jahr 1.000 Lieferroboter auf chinesischen Universitätsgeländen und in städtischen Gemeinden. Die sogenannten Bots, die auf Mandarin Xiaomanlv oder "kleiner Esel" heißen, können mehr als 50 Pakete auf einmal und bis zu 500 Kartons an einem Tag ausliefern und mit einer einzigen Ladung 100 Kilometer zurücklegen. Sie holen die Pakete bei einem örtlichen Kurierdienst ab und fahren über Bürgersteige und Fahrradwege. Lediglich Treppenstufen seien noch unüberwindbar, heißt es bei Alibaba.Nachhaltigkeit und Style schließen sich nicht gegenseitig aus. Davon sind die Gründer der Hamburger Lippenpflegemarke Oyess überzeugt und wollen eine Marktlücke schließen. Dabei setzen sie nicht wie viele andere Kosmetik-Start-ups auf Direktvertrieb, sondern bewusst auf Multichannel unter Einbeziehung des stationären Drogeriehandels.Ob Gerry Weber oder H&M - immer mehr Modemarken springen auf den nachhaltigen Second-Hand-Trend auf, so nun auch Zalando. Mit dem Konzept Zalando Zircle geht die Online-Mode-Plattform ab dem 4. September 2021 in Deutschland auf Tour. 40 "Pre-Owned Fashion Events" sind geplant. Angeboten wird