Die Probleme der Lieferketten nehmen ständig zu, es gibt kaum einen Tag, an dem es nicht neue Zahlen oder Prognosen dazu gibt. Positiv sind sie nie. Wirtschaftsforscher, die im Sommer prognostiziert hatten, dass die Schwierigkeiten bis ins nächste Jahr andauern könnten, wurden damals müde belächelt. Mittlerweile haben Lieferketten und Probleme fast eine identische Bedeutung. Die Sorgen wachsen, bei den Online-Händlern erwarten 67 Prozent für dieses Jahr ein geringeres Wachstum und höhere Gesamtkosten, meldet der BEVH. Für 2022 rechnen immerhin zwei Drittel mit einem Wachstum, aber geringere Ergebnisse stehen praktisch bei allen auf dem Zettel. Und etwas ändern an den schlechten Aussichten können nur die Wenigsten, sie müssen die Entwicklung der Pandemie und der Weltwirtschaft abwarten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL



Best Secret plant den Börsengang

Und wieder steht der Börsengang eines Online-Händlers auf dem Programm. Nun ist es das Modekaufhaus Best Secret, das den Schritt aufs Börsenparkett unternehmen will, meldet das Handelsblatt. Die Bewertung des Unternehmens könne eine Summe von mehr als drei Milliarden Euro erreichen. Hauptanteilseigner mit rund 80 Prozent ist der Finanzinvestor Permira, nun solle die Auswahl für die den Prozess begleitenden Investmentbanken beginnen, so dass der Start in Frankfurt im ersten Halbjahr 2022 erfolgen könne. Best Secret bietet Kunden, die Mitglieder auf dem Portal werden, preislich heruntergesetzte Artikel diverser Marken.

+++Anzeige+++

Erfahren Sie vom Schweizer Experten für Luxusuhren Bucherer, wie er mit den Herausforderungen der Pandemie umgeht. Maria Pfeifer berichtet aus erster Hand, wie nahtlos verknüpfte und personalisierte Einkaufserlebnisse nach dem Kauf realisiert werden. Außerdem stärken flexible Versandoptionen, aber auch Möglichkeiten wie Click & Collect die Kundenbindung und sorgen für mehr Umsatz im Unternehmen. Alle Details im Webinar.





Schlechte Verbraucherstimmung im Dezember

Die Stimmung der Verbraucher hat im Weihnachtsgeschäft nach den Zahlen des neuesten HDE-Konsumbarometers einen kräftigen Dämpfer erhalten. Die Verbesserung aus dem November ist aufgebraucht, nun befürchtet der Handelsverband, dass dies den privaten Konsum ausbremsen könnte. Bei den Kunden gehe die Bereitschaft, Geld auszugeben, zurück, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Weihnachtseinkäufe. Durch die nachlassende konjunkturelle Dynamik befürchteten die Verbraucher negative Folgen auf ihr Einkommen, zusammen mit der Inflationsrate führe dies zu Kaufkraftverlusten. Neben dem Verlauf der Pandemie betont der Verband erneut den Einfluss der Bestimmungen auf das Verhalten der Kunden.



Closed verkauft nicht mehr über Zalando

Die Hamburger Premium-Marke Closed beendet die Zusammenarbeit mit Zalando. So solle die Marke nun einem Luxus-Umfeld angeboten werden, sie solle noch begehrlicher gemacht werden, erklärt Geschäftsführer Til Nadler gegenüber Textilwirtschaft. Geplant sei ein Vertrieb, der selektiver aufgebaut sei. Der Markenmix, in dem Closed zu finden sei, müsse einen gewissen Premium- und Luxusanspruch haben. Auch in den USA setze das Bekleidungsunternehmen verstärkt auf den stationären Handel, nächster Vertriebspartner sei die auf den Luxusmarkt ausgerichtete Kette Nordstrom.