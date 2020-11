Wir kämpfen gegen die Pandemie mit den Methoden des Mittelalters: Alle sollen am besten zu Hause bleiben. Digitale Instrumente, beispielsweise zur Verfolgung der Infektionsketten, werden viel zu wenig und dann auch noch inkonsequent eingesetzt. In Österreich hat DM jetzt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht: Die aktuelle Kundenfrequenz der DM-Filialen ist im Filialfinder auf der Website sichtbar. Der Kampf gegen Corona ist nicht zuletzt eine organisatorische Aufgabe.

Rohliks deutscher Spin-off Knuspr startet im zweiten Quartal 2021 in München

Der Online-Lebensmittelhändler Rohlik, über dessen Deutschlandstart an dieser Stelle im August gemunkelt wurde, hat jetzt verlauten lassen, seinen Spin-Off Knuspr im zweiten Quartal 2021 zunächst in München zu starten, danach sollen Filialen in Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Köln und weiteren Städten folgen. Aktuell werden die hierfür nötigen Mitarbeiter rekrutiert. In Österreich startet Rohlik als Gurkerl.at bereits im Dezember. Das Versprechen des E-Food Vollsortimenters: Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause.



Und noch eine Kooperation: Auch DHL will dem HDE bei der digitalen Transformation helfen

Google hilft schon und auch Amazon und jetzt will auch DHL nicht zurück stehen: Mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) wurde eine Kooperation vereinbart, die dem Einzelhandel in Deutschland Hilfestellung bei der digitalen Transformation geben soll. Und die ist laut DHL auch dringend nötig: Es heißt, 50 Prozent der Händler hätten nicht einmal eine eigene Website. Die neue Partnerschaft setzt auf der bestehenden Initiative mit dem Namen "DHL lokal handeln" auf, einem interaktiver Ratgeber, der Einzelhändlern in drei einfachen Schritten und anhand von kundenbezogenen Fragen aufzeigt, wie sie ihr stationäres Geschäft digital verfügbar machen können. Mit soviel Unterstützung müsste die digitale Transformation für den Handel doch ein Klacks sein. Doch es fehlt, siehe unten, jetzt oft an – Geld.



Bundeskartellamt hat Bedenken bei Erwerb von Real-Standorten durch Kaufland

Das Bundeskartellamt sieht bei der Übernahme von Real-Standorten durch Kaufland verschiedene wettbewerbliche Probleme, ist aber mit den Unternehmen in Verhandlungen über mögliche Lösungen. Die Frist für eine abschließende Entscheidung hat sich bis zum 30. Dezember 2020 verlängert.

US-Verbraucher erledigen Online-Käufe meist per Handy





Pinduoduo ist auf dem Weg, seinen Umsatz von 2019 zu verdoppeln

Pinduoduo, das nach Alibaba und JD.com drittgrößte E-Commerce-Unternehmen Chinas, verkaufte 2019 auf seiner Plattform Frischeprodukte im Wert von 136,4 Mrd. Yuan (19,3 Mrd. US-Dollar), zitiert CNBC Pinduoduo-Vizepräsident David Liu. In China habe die Corona-Pandemie die Art und Weise, wie Menschen Lebensmittel einkaufen, grundlegend verändert, hiervon profitiere Pinduoduo: Liu geht davon aus, dass das Unternehmen seinen Umsatz in diesem Jahr verdoppeln werde. Die Drogeriemarktkette DM nutzt im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie und zur Gewährleistung eines sicheren Einkaufs Unterstützung von Google. Für alle 386 österreichischen DM-Filialen wurden im Filialfinder auf der Website dm.at Google-Daten zur Kundenfrequenz verknüpft, um Kunden dazu anzuregen, ihren Einkauf im eigenen Interesse auf weniger stark besuchte Tageszeiten zu legen. Das würde ich mir von allen Filialisten wünschen, auch in Deutschland!

