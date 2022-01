"Wir holen uns die Kontrolle über die Internetgiganten zurück..." mit diesen Worten bejubelte die dänische Abgeordnete Christel Schaldemose den Entwurf zum Digital Service Act (DSA), den am Ende der vergangenen Woche das EU-Parlament abgenickt hat. Die digitale Welt sei zu einem Wilden Westen geworden, dem die EU nun den Kampf ansage. Der DSA aktualisiert die derzeit geltenden Regeln der E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 und gilt für Social-Media-Plattformen und Online-Marktplätze. Noch muss der DSA in nationales Recht gegossen werden. Vor 2023 passiert also erstmal nichts.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Hack bei Thalia.de – offenbar glimpflicher Ausgang

Der Onlineshop der Buchhandelskette Thalia war am vorigen Donnerstag wohl Ziel eines Brute-Force-Angriffs. Golem.de zufolge gibt es entsprechende E-Mails von Thalia an die Kundschaft. Demnach seien aus dem Ausland heraus bei einer mittleren fünfstelligen Zahl an Konten Kombinationen aus Benutzername und Kennwort ausprobiert worden – in einigen Fällen erfolgreich, allerdings ohne unautorisierte Bestellungen. Thalia habe die Kennwörter dieser Konten zurückgesetzt. Offensichtlich seien "bislang keine automatisierten Sperren nach x falschen Eingaben am Start" gewesen, ätzt "Caschys Blog".



BGH: Keine Zahlungspflicht nach Identitätsdiebstahl

Dieses Urteil hätte für Thalia.de-Kunden direkt Bedeutung: Wer Opfer eines Identitätsdiebstahls wird, muss nicht zahlen, falls mit den erbeuteten Daten Waren oder Dienstleistungen bestellt werden. Das hat der Bundesgerichtshof im Fall einer Verbraucherin entschieden, auf deren Namen ein Mobilfunkvertrag geschlossen worden sei, ohne dass sie davon wusste oder Leistungen erhalten habe. Auf das Urteil weist die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hin. (BGH, Aktenzeichen I ZR 17/21.)



Pickerd.de mit neuem Online-Shop

Pickerd.de aus Burgwedel, Spezialist für Backzutaten, hat seinen Online-Shop neu aufgesetzt. Wie der damit beauftragte Dienstleister Wendweb mitteilt, wendet sich der Shop mit unterschiedlichen Prozesswegen ("Customer Journeys") an private und gewerbliche Kunden, im Mittelpunkt stehe aber nach wie vor der Direktverkauf. Statt der bisherigen digitalen Markenpräsenz aus Website und Shop sei der neue Auftritt jetzt die "Verlängerung für unsere Social-Media-Maßnahmen".



Shows und Daten: Wie der stationäre Handel Kunden zurückerobern will

Schrill und bunt zeigen sich die Marketingauftritte vieler Händler derzeit, vom Hip-Hop-Video bei Kaufland über DJ-Gastspiele bei Edeka bis hin zum "Hotel Create" bei Obi. Doch das ist nur die eine Seite des Marketingtrends im stationären Handel. Denn der orientiert sich immer stärker am E-Commerce und setzt zunehmend auf Hyperpersonalisierung mithilfe von Datenanalysen, so ein Beitrag auf Etailment.de.