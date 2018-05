Liebe Leserin, lieber Leser, den Ast abzusägen, auf dem man sitzt, gilt gemeinhin als nicht besonders kluge Idee. Elon Musk scheint gerade ausprobieren zu wollen, ob das tatsächlich so ist. Nach einigen kritischen Medienberichten, die andeuten, dass sein Unternehmen Tesla Ende des Jahres die Barmittel ausgehen könnten, greift der Gründer zu trumpscher Medienbeschimpfung. Ein interessantes Experiment. Ganze ohne weitere Experimente kommen jetzt unsere News.

Apo-Rot gibt Versandgeschäft an DocMorris ab:

Gründerin und Inhaberin Birgit Dumke übergibt das Versandgeschäft von Apo-Rot an die holländische Online-Apotheke DocMorris. Die Versandsparte erzielte 2017 einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro. Apo-Rot wird sich damit auf das stationäre Geschäft konzentrieren, wozu vier eigene Apotheken und 18 Partnerapotheken gehören. Der bereits etablierte Click & Collect-Service soll auf den gesamten Kundenstamm von DocMorris ausgedehnt werden.

Emma ist das am schnellsten wachsende Start-up:

Von The Next Web und dem Zahlungsdienstleister Adyen wurde Emma zum am schnellsten wachsenden Start-up Europas gekürt. Mit einem Wachstum von 14.315 Prozent in den vergangenen fünf Jahren holte sich das Unternehmen den Spitzenplatz im Ranking. Nach eigenen Angaben verkaufte das Ende 2015 gegründete Start-up europaweit bereits mehr als 120.000 Matratzen..

Rockets Fashion-Group macht mehr Umsatz und Verlust:

Die Global Fashion Group verzeichnete ein Wachstum von nur 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während der Nettoumsatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 bei etwa 229 Millionen Euro lag, betrug er nun umgerechnet 237 Millionen Euro. Die Unternehmen haben im ersten Quartal mit dem starken Euro zu kämpfen gehabt. Das führte zu einem bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 32,2 Mio. Euro aus (Vorjahr 31,9 Mio.).

Personalwechsel bei Windeln.de:

Bei Windeln.de läuft es gerade alles andere als rund. Passend zum harten Restrukturierungsprogramm wird es jetzt auch noch einen Wechsel im Aufsichtsrat geben. Die ehemalige Aldi- und Amazon-Managerin Hanna Eisinger soll voraussichtlich in das sechsköpfige Kontrollgremium einziehen. Sie folgt auf Globus-Geschäftsführerin Petra Schäfer, deren Mandat am 25.6. endet.

INTERNATIONAL

PayPal und Google vertiefen Partnerschaft:

Google-Nutzer sollen es ab diesem Jahr leichter haben, Paypal als Zahlungsoption für Services wie Youtube, Gmail und im Playstore zu nutzen. Wenn die Integration abgeschlossen ist, kann Paypal als Option im Checkout dauerhaft hinterlegt werden, ohne dass sich der Nutzer jedes Mal beim Zahlungsanbieter einloggen muss.

Urban Outfitters eröffnet Marktplatz:

Die Bekleidungskette hat in ihrem Online-Auftritt jetzt auch einen Marktplatz für Dritthändler eröffnet . Überarbeitet wurden auch die Bezahloptionen. So steht nun auch Apple Pay zur Verfügung. In seinen Filialen will das Unternehmen zudem auch den Self-Checkout einführen.

Poshmark vermeldet die erste Milliarde:

Der Online-Marktplatz für Mode vermeldet die erste Umsatzmilliarde . 4 Millionen Verkäufer haben auf dem Marktplatz seit Gründung im Jahr 2011 1 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Von den Verkäufen behält die Plattform 20 Prozent ein.

TRENDS & FAKTEN

