Der eine hat zu viel davon, der andere zu wenig – Lagerplatz, Transportfahrzeuge, Angestellte. Händler können sich jetzt gegenseitig unterstützen und unter einander austauschen. Die Online-Plattform "Gemeinsam Handeln" stiftet Partnerschaft und hilft, Ressourcen zu vermitteln. Möglichst unbürokratisch, dafür aber rechtssicher. 21 Gesuche sind bereits eingestellt. Und so können die, die zu wenig Arbeit haben, kurzfristig neue Aufgaben bekommen.

/////

HANDEL NATIONAL



///// INTERNATIONAL

///// TRENDS 6 TECH

Favorit der Leser

Wie in den letzten Wochen informiertSie weiterhin aktuell über die wirtschaftliche Entwicklung in Zeiten der Corona-Pandemie: Lesen Sie im Corona-Dossier Nachrichten, Berichte und Analysen aus Handel, Gastronomie, Touristik und Modewelt, aus der Lebensmittelbranche, Finanzwelt sowie aus der Logistik. Damit Sie vorbereitet sind auf die Veränderungen in der Wirtschaft und sich für den Restart rüsten. Und damit Sie Bescheid wissen über Ihre Rechte als Händler, Arbeitgeber, Unternehmer in der Krise gibt's noch einen Business-Guide mit Rat und vielen Adressen rund um die Förderprogramme der Länder und des Staates.Walmart setzt aufden Einkauf ohne Anfassen ermöglichen: Kunden sollen in den Filialen mit Smartphone und App QR-Codes von Waren screenen, um Produkte in der Filiale auszusuchen, danach kontaktlos bezahlen. Der Einkauf wird schließlich von Angestellten sofort direkt in den Kofferraum verpackt. Retaildive hat sich das genauer angesehen.Nachdem Beschäftigte in zwei Lagerhäusern dafür streikten, führt Amazon jetztein. Als Sofortmaßnahme kündigt Amazon mehr Desinfektion in den Lagern an. Ab nächster Woche will das Unternehmen zudem Gesichtsmasken verteilen, außerdem regelmäßig die Temperatur der Anwesenden messen und mit Kameras kontrollieren, ob die gebotenen Sicherheitsabstände zwischen den Regalen eingehalten werden. Wer erhöhte Temperatur hat, muss nach Hause und darf erst wiederkommen, wenn er drei Tage fieberfrei war; bei Verdacht auf eine Covid-19-Infektion wird in der 14tägigen Quarantäne das Gehalt weiter gezahlt. Allerdings: Inzwischen soll das Virus in 30 von 175 Lagern in USA angekommen sein, Amazon hüllt sich darüber in Schweigen – auch Beschäftigten gegenüber. Laut Techcrunch hat Amazon 80.000 neue Mitarbeitende eingestellt.Coop und Migros sind heillos überlastet, wenn es um Lebensmittel-Lieferungen geht: Diese Situation will die Kaufhauskette Manor jetzt nutzen, indem sie ebenfallsberichtet Horizont. Clever: Für bequeme bietet Manor Basispakete sowie ein Hygienepaket an, um die Suche im Onlineshop zu verkürzen. Den neuen Service hatte das Unternehmen zuvor mehrere Wochen testen lassen.Wenn sie mit der Herstellergarantie für ein Produkt werben, müssen Händler über die Bedingungen von Garantie und Gewährleistungen auch informieren. Wirddann braucht es auch keine Hinweise darauf: Der Shopbetreiber-Blog beschäftigt sich mit einem Urteil des Oberlandesgerichts Celle (AZ: 13 U 73/19) zu einem eBay-Verkäufer.Läuft, das Geschäft im Fliesenhandel Leibfried zu Bürgstedt: Statt persönlich berät Unternehmer Gustl Leibfried potenzielle Kunden jetzt per Video. Ob er damit allerdings diekann, ist fraglich. Aber Leibfried probiert aus, macht im Interview auf Location Insider anderen Mut und offensichtlich sehr geschickt auf sich aufmerksam. Nachahmenswert.Für Sachspenden stellt Ikea seinen 53 Filialen in Deutschlandzur Verfügung, berichtet Möbelmarkt. Damit sollen sie Kommunen und anderen Organisationen, die gerade Behelfskrankenhäuser einrichten, Betten, Matratzen, Schränke und anderes anbieten können. Weltweit stellt Ikeafür solche Hilfen zur Verfügung.Wie die Corona-Krise die Suche nach Logistikflächen treibt, hat Kuno Neimeier, der Chef und Gründer von Logivest, etailment erzählt: Spannende Geschichte.