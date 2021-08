///// HANDEL INTERNATIONAL

Eine Amazon-Lagermitarbeiterin in den USA hat Klage eingereicht: Sie sei wegen zu häufiger Toilettenbesuche entlassen worden, obwohl sie unter einem Reizdarmsyndrom leide. (Businessinsider.com)

Auch das Thema Lieferwagen-Überwachung kommt wieder auf: Amazon soll eigene Technologie zum Tracken entwickelt haben, die den Logistikpartnern angeboten werden soll. Amazon selbst spricht von Drittprodukten. (Theverge.com)

Und ein bisschen Tratsch: In den USA melden gleich mehrere Medien die bewegende Geschichte, Amazon-Gründer Jeff Bezos habe sich eine Softeis-Maschine in sein neues Haus einbauen lassen.

Hector Balderas, Justizminister (Attorney General) des US-Bundesstaats New Mexico, fordert eine bessere Kontrolle der Herkunft online angebotener Waren. Bandenmäßiger Ladendiebstahl habe in den USA stark zugenommen. Das Diebesgut, das von professionellen Dieben in großem Stil und oft mit Gewalt aus stationären Geschäften entwendet werde, lande in Online-Shops, scheibt er in einem Gastbeitrag auf Businessinsider.com . Balderas hat nach eigenen Angaben die Gesetzesinitiative "Inform Consumers Act" auf den Weg gebracht, derzufolge E-Commerce-Websites die Herkunft der Waren von Drittanbietern prüfen müssen. Das soll zum Beispiel über einen amtlichen ID-Code und die Kontaktinformationen des Anbieters passieren.Die Global Fashion Group, luxemburgischer Betreiber der Zalando-Klone Dafiti (Südamerika), Zalora (Südostasien), The Iconic (Australien und Neuseeland) und Lamoda (GUS-Staaten wie Russland), hat im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz um 25,2 Prozent (währungsbereinigt)/um 15 Prozent (in Euro) gesteigert, sie erlöste 607,6 Mio. Euro. Das ist deutlich besser als das erste Halbjahr 2020 mit 9,9 Prozent (währungsbereinigt)/0,7 Prozent (in Euro) Plus. "Beim bereinigten Ebitda schaffte die Gruppe es mit einem Plus von 100.000 Euro knapp in die Gewinnzone, nach einem Verlust von 13,2 Mio. Euro im Vorjahr. Der Nettoverlust reduzierte sich um fast 20% auf 65,1 Mio. Euro", schreibt Textilwirtschaft.de . Der Anteil des Marktplatz-Geschäfts stieg von 31,1 auf 37,7 Prozent.Das indische Gebrauchtwagenportal Cars 24 Services erhält von DST Global, Softbank Group und anderen Investoren rund 350 Mio. US-Dollar an frischem Kapital. Das Portal soll laut Techinasia.com zudem in den kommenden anderthalb bis zwei Jahren an die Börse gehen. Wettbewerber Cartrade sei genau diesen Schritt in den vergangenen Tagen gegangen.