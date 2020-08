///// HANDEL INTERNATIONAL

Vor der Coronavirus-Pandemie fristete der Online-Lebensmittelhandel ein Nischendasein. Doch mit dem Lockdown und dem anhaltenden Bedarf an lebensnotwendigen Gütern wurden in den USA Online-Lebensmittellieferdienste von Unternehmen wie Walmart, Amazon, Target und Instacart unentbehrlich. Business Insider (BI) hat untersucht, welche Unternehmen am Besten aufgestellt sind, als Gewinner aus der Krise zu kommen. Entscheidend, so BI, sei die Fähigkeit der Händler, während der gesamten Pandemie so viele Bestellungen wie möglich über eine Vielzahl von Kanälen auszuführen. Hierfür seien Walmart und Instacart am besten positioniert : Für Walmart spreche das große Netz stationärer Läden, für Instacart die große Reichweite seiner Plattform. Der Bericht über den US-amerikanische Online-Lebensmittelhandel vor der Coronavirus-Pandemie, die Erfolgsfaktoren sowie Hindernisse wird über den BI Research Store vertrieben.

Die Federal Trade Commission und Generalstaatsanwälte aus New York und Kalifornien haben eine neue kartellrechtliche Untersuchung des Online-Marktplatzes von Amazon eingeleitet, berichtet Business Insider unter Berufung auf Bloomberg . Demnach werden die Behörden ihre Untersuchung koordinieren; geplant sei, in den nächsten Wochen Zeugen zu befragen. Amazon ist in den vergangenen Monaten wegen potenziell wettbewerbswidrigen Verhaltens unter Beschuss geraten, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen heimlich seine Daten über Drittverkäufer und Startups verwendet habe, um konkurrierende Produkte auf den Markt zu bringen. Zu dieser Frage und der Behandlung von Verkäufern durch Amazon war Jeff Bezos vorige Woche in einer von BI als "historisch" bezeichneten Anhörung über die wachsende Macht der Technologieindustrie in die Mangel genommen worden.Die Coronavirus-Pandemie belastet die US-Wirtschaft und hier insbesondere den Handel: Die Zahl der Konkurse im Einzelhandel könnte 2020 den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt erreichen. Am Sonntag meldeten Le Tote, Eigentümer von Lord & Taylor, und Tailored Brands, Muttergesellschaft von Men's Wearhouse, Konkurs an. Damit sei die Gesamtzahl der Insolvenzanmeldungen großer Einzelhandelsunternehmen in diesem Jahr auf 43 gestiegen, berichtet CNBC.com unter Berufung auf Statistiken von S&P Global Market Intelligence . Darunter seien allerdings viele Unternehmen, die vor der Pandemie verschuldet waren oder bereits Schwierigkeiten hatten, ihre Kunden zu erreichen.