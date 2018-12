Liebe Leserin, lieber Leser, kurz vor der Bescherung erweckte eine Nachricht der Tagesschau meine Aufmerksamkeit. Der HDE hat darin vermelden lassen, dass „fast die Hälfte der größeren und rund ein Drittel der kleineren Betriebe mit der Umsatzentwicklung in der zurückliegenden Woche zufrieden“ gewesen sei. Mit anderen Worten waren es zwei Drittel der kleineren Händler und fast die Hälfte der größeren Betriebe eben nicht. Deutlicher kann eine Zäsur wohl nicht mehr sein.

In der Regel verkünden Unternehmen Programme für Einsparungen stets nach eher bescheidenen Quartalsergebnissen. Die US-Drogerie- und Apotheken-Kette Walgreens konnte im ersten Geschäftsquartal bis Ende November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum denauf 33,8 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn legte um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Trotzdem will das Unternehmen an der Kostenschraube drehen . In den kommenden drei Jahren sollen die jährlichen Kosten um mehr als eine Milliarde US-Dollar sinken.