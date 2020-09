///// HANDEL INTERNATIONAL

Was kümmert es einen, wenn in Brooklyn, New York ein neuer Laden öffnet? Wenn er zur Amazon-Tochter Whole Foods gehört, sollte man genauer hinsehen : Der einzige Zweck des Ladens besteht darin, Online-Bestellungen für Lebensmittel zu konfektionieren und sie an Kunden in Brooklyn auszuliefern. So gesehen handelt es sich bei diesem Geschäft also um ein Warenlager, nur eben für frische Produkte. Amazon-Prime-Mitglieder können sich von Whole Foods-Geschäften in mehr als 2.000 Städten und Gemeinden in den USA kostenlos beliefern lassen. Das Timing zum Start ist tadellos, wie Business Insider feststellt : Amazon hatte im Juli erst berichtet, dass sich seine Online-Lebensmittelverkäufe im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht haben.Seit gestern können Briten online Lebensmittel sowie Bekleidung von Marks & Spencer über Ocado.com bestellen. Damit endet Ocados zwei Jahrzehnte währende Kooperation mit der Supermarktkette Waitrose. Die etwa 4.500 Waitrose-Produkte werden durch das gesamte M&S-Lebensmittelsortiment von 6.000 Produkten sowie 800 Alltagsbekleidungsprodukte ersetzt. Die beiden britischen Einzelhandelsgiganten hatten 2019 ein Joint Venture gegründet, als Marks & Spencer für 750 Millionen Pfund einen 50-prozentigen Anteil am Einzelhandelsgeschäft von Ocado erwarb. Der gestrige Start verlief punktuell holprig , weil wegen der großen Nachfrage eine laut Ocado "sehr kleine Anzahl von Bestellungen" nicht ausgeliefert wurde.