Wenn Amazon eines kann, dann am bestehende Geschäfte neue anzudocken. Der geplante Transportdienst "Amazon Global Logistics" ist nur das jüngste Beispiel, siehe unten. Auch Amazon Care gehört dazu. Der 2019 in Seattle als Pilot gestartete Telemedizin-Service ist jetzt USA-weit verfügbar, so Amazon. Er soll zudem in 20 Städten bald auch nicht-virtuellen, persönlichen Service bieten. Noch so eine Strategie von Amazon: vom Online- ins physische Geschäft expandieren.

///// HANDEL NATIONAL

E-Commerce der Otto Group wächst, aber langsamer

Kurz vor Ablauf des Geschäftsjahrs 2021/22 Ende Februar hat die Otto Group die erwarteten Wachstumszahlen für den eigenen E-Commerce veröffentlicht: plus zehn Prozent auf elf Mrd. Euro international, plus neun Prozent auf 7,6 Mrd. Euro in Deutschland (ohne About You). "Nach den extrem hohen Zuwächsen im ersten Jahr der Pandemie [haben sich] die Wachstumsraten im Jahr 2021 erwartungsgemäß etwas abgeschwächt", so E-Commerce-Konzernvorstand Sebastian Klauke. Man sei mit den Zahlen aber "wirklich durchaus zufrieden", sagte er im Pressegespräch. Dass inzwischen auch Ältere online einkaufen ("und gerade sie"), die Lieferketten gehalten haben und die Technik der Last standhielt, sind für ihn die drei Faktoren hinterm Wachstum. Für 2022 erwartet er ein einstelliges Plus und eine dreistellige Millionen-Investition in die (digitale) Technik.



Douglas kauft Online-Apotheke Disapo

Online-Kunden von Douglas sollen demnächst auch Medikamente über die Plattform beziehen: Douglas will die niederländische Disapo.de Apotheke kaufen, so die Pressemitteilung. Der Name sagt es schon: Trotz Registrierung im niederländischen Heerlen richtet sich die Apotheke mit Postanschrift in Aachen vor allem an deutsche Kunden (außerdem an chinesische). 2021 zählte sie laut Douglas rund 200 Mitarbeiter und einen Umsatz "im hohen zweistelligen Millionenbereich". Disapo zahlt auf "zwei Säulen [der] Wachstumsstrategie" von Douglas ein, nämlich auf den Ausbau von Online-Geschäft und Gesundheitsprodukten. Und natürlich hofft auch Douglas auf einen Schub durch das kommende E-Rezept.



DM I: Einstieg ins Live-Shopping

Auch Drogeriemarkt-Betreiber DM legt mit Live-Sendungen los, während derer eingekauft werden kann: Der Live-Shopping-Programmübersicht auf der Website zufolge beginnt am heutigen Freitag um 18 Uhr "die allererste" Show des Formats "DM Live". In ihr spricht die Moderatorin und Kosmetik-Produzentin Judith Williams über den Inhaltsstoff Niacinamid, DM lockt mit 30 Prozent Rabatt auf ihre Produkte. Weitere Folgen sollen am 15. Februar (Frisuren), 13. Februar (Kosmetik) und 5. März (Babyausstattung) folgen. Die Sendungen sind ausschließlich in der App "Mein DM" zu sehen.



DM II: Umstieg im Lieferservice

Der Paketservice von DM, also die Lieferung von Online-Bestellungen in Filialen in drei Bundesländern, wurde zum 1. Januar eingestellt, so die Website. Möglicher Grund: Im Laufe des kommenden halben Jahres soll der Click-&-Collect-Service in mehr als 200 deutschen DM-Filialen Abholstationen erhalten. Das berichtet Lebensmittelzeitung.net. Die Stationen in den Eingangsbereichen sollen per App zugänglich sein und die bisherige Abholung an Kassen und Fototheken ersetzen. Dem Blatt zufolge verschickt der DM-Onlineshop rund 20.000 Sendungen pro Tag, etwa 22 Prozent davon gehen per Click & Collect raus.



Start-ups: Bitterliebe nimmt den LEH ins Visier

Mit Onlineshop und Facebook-Ads starteten die Bitterliebe-Gründer Andre Sierek und Jan Stratmann 2018. Heute sind ihre Nahrungsergänzungsmittel mit Bitterstoffen aus Naturkräutern bereits deutschlandweit im Drogeriehandel gelistet. Zum Erfolg trug auch Judith Williams bei, Jurorin bei "Die Höhle der Löwen", die sich als Investorin bei dem Mannheimer Start-up einkaufte. Als nächstes haben die Gründer den LEH im Visier, schreibt Etailment.de.