Liebe Leserin, lieber Leser, unser morgendlicher News-Espresso bietet ja eher "Snackable Content", also schnell verdauliche Inhalte. Schwer auf dem Magen liegt dagegen vielen Händlern, wie sich Amazon in seiner Dreifach-Rolle als Ankläger, Richter und Henker verhält. Um die Probleme und mögliche Auswege aus der Misere zu schildern, da brauchte es textlich schon ein 5-Gänge-Menu. Auch das haben wir frisch auf der Karte. Genau das Richtige für einen ruhigen Ostertag. Wohl bekomms. In diesem Sinne: Entspannte Feiertage.

Tengelmann investiert in Echtzeit-Lokalisierungstechnologie

Tengelmann Ventures, LEA Partners, Vito Ventures und einige Business Angels investierenin das Start-up Quantitec in Hofheim bei Frankfurt. Das Unternehmen entwickelt Hard- und Software für die Echtzeit-Objektortung in der Logistik. Mit IntraNav hat Quantitec unter anderem eine IIoT-Plattform für das Tracking von „Assets in Motion“ am Markt. "Vier bis sechs Monate braucht Picnic, um an einem neuen Standort profitabel zu sein". Das sagte Frederic Knaudt, Deutschland-Chef des Online-Supermarktes, der Rheinischen Post . In Neuss und Mönchengladbach, so Knaudt, arbeite man bereits profitabel. Derzeit sucht Picnic einen Standort für ein zweites Logistikzentrum in NRW. Weitere Städte sollen nämlich ans Netz gehen. Unterwegs ist das "Zalando für Lebensmittel" inzwischen in Neuss, Meerbusch, Mönchengladbach, Krefeld und Viersen sowie in Teilen von Düsseldorf.

3 Millionen Euro. Den will Gründer Jens Basenach 2019 mehr als verfünffachen. Das Berliner Catering-Start-up Mein-Wunschcatering.de erhält eine Millionenfinanzierung von der Berliner Technologie Holding (BTH) und b10 | Venture Capital. Mein-Wunschcatering.de sieht sich mit mehr als 5.000 Unternehmenskunden als Marktführer im Online-B2B-Catering. Im vergangenen Jahr erreichte Mein-Wunschcatering.de einen Umsatz von. Den will Gründer Jens Basenach 2019 mehr als verfünffachen.





INTERNATIONAL

Fast schon einen Tsunami falscher Bewertungen will die britische Verbraucherschutzorganisation Which? auf Amazon entdeckt haben. Betroffen scheint vor allem das Tech-Segment. Teilweise habe man hunderte Fünf-Sterne-Bewertungen binnen eines Tages beobachtet. Die BBC hat sogar einen Autor von Fake-Bewertungen getroffen.

Es wäre eine große Schlappe für Amazon. Amazon soll sich in weiten Teilen aus China zurückziehen und den Marktplatz im Juli schließen, weil man in China kein Bein auf die Erde bekommt. Das meldet Reuters . Demnach würden nur noch das Kindle-Geschäft, das Cloud-Angebot und das Cross-Border-Business fortgesetzt.

"Rakuten Wallet" soll im Juni starten. Nutzer können sich jetzt für die Plattform anmelden. Die neue Plattform ersetzt den Vorläufer "Everybody’s Bitcoin" und verfolgt einen breiteren Ansatz im virtuellen Devisenhandel. Die japanische Online-Shopping-Plattform Rakuten hat den Start seiner Börse für Kryptowährungen eingeleitet . Diesoll im Juni starten. Nutzer können sich jetzt für die Plattform anmelden. Die neue Plattform ersetzt den Vorläufer "Everybody’s Bitcoin" und verfolgt einen breiteren Ansatz im virtuellen Devisenhandel.

TRENDS & FAKTEN

Klarna, als Zahlungsanbieter bislang als Marke beim Kunden weniger präsent, will mit der Klarna Card in Kooperation mit Visa nun in die erste Reihe an der Kasse. Die Kreditkarte bietet flexible Zahlungsoptionen und ermöglicht auch Bezahlungen per Android-Smartphone via Google Pay. Die Klarna Card, die zunächst als Beta-Version startet, ist kostenlos und erhebt keine Jahresgebühren oder weitere Zusatzkosten. Geld abheben kann sie aber nicht.





Facebook baut offenbar an einem eigenen KI-Assistenten, der Alexa und Co Konkurrenz machen soll. Im Herbst hatte Facebook Portal, einen Echo-Rivalen, vorgestellt. Das Gerät hört aber auch auf Alexa und beherrscht sonst nur rudimentäre Befehle rund um Facebook.

WLAN im Geschäft. Den Service, gekaufte Ware direkt nach Hause liefern zu lassen, möchte mehr als jeder Zweite (51 Prozent) gerne nutzen. Das sagt eine aktuelle Umfrage des



Start-up des Tages Hektar Nektar um Bienen und Imker. Wir stellen dieses und weitere Start-ups vor, die Einst gründeten die Brüder Mark und Martin Poreda die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu. Jetzt kümmern sie sich mit der Plattformum Bienen und Imker. Wir stellen dieses und weitere Start-ups vor, die Business mit Bienen machen. Knapp die Hälfte der deutschen Kunden (49 Prozent) wünscht sich. Den Service, gekaufte Ware direkt nach Hause liefern zu lassen, möchte mehr als jeder Zweite (51 Prozent) gerne nutzen. Das sagt eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands Bitkom

Amazon - Respektieren Sie dich? Tolerieren Sie dich? Kopieren Sie dich? Auf diese Fragen gibt es Antworten. - Respektieren Sie dich? Tolerieren Sie dich? Kopieren Sie dich? Auf diese Fragen gibt es Antworten. etailment-Kolumnist Christian Otto Kelm hat sie und sagt, wie Amazon-Partner die Handlungsfähigkeit zurückgewinnen.

