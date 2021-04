Eine der beherrschenden Nachrichten am gestrigen Mittwoch war: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich für einen bundesweit einheitlichen Lockdown aus. Weitere Überschriften: Berliner Gericht kippt 40-Quadratmeter-Regel in Geschäften, Bayern ändert die Pandemie-Regeln hin zu mehr Terminshopping, das Saarland hält an den geplanten Lockerungen fest. Mit anderen Worten: Es bleibt schwierig, aber der E-Commerce durchgehend geöffnet.

///// HANDEL NATIONAL

Flash-Supermarkt Rohlik will in die Schweiz und als Knuspr nach Deutschland

Die tschechische Rohlik Group, Betreiberin eines Flash-Online-Supermarktes mit Lieferzeiten unter zwei Stunden, hat 190 Millionen Euro an Investorengeldern erhalten und will sie zur europäischen Expansion nutzen. Das berichtet Handelszeitung.ch. Nach dem Markteintritt in Österreich unter Gurkerl.at sollen die Schweiz und Deutschland folgen (hier als Knuspr.de, das Morning Briefing berichtete). Die Entscheidung zur Schweiz werde noch in diesem Jahr fallen, in Deutschland ist man schon weiter: Die Website Knuspr.de leuchtet bereits bunt und wirbt mit dem Spruch "Der frühe Vogel fängt das Hörnchen" um Kunden für den Großraum München. Im Impressum ist eine Großer Kern GmbH mit Geschäftsführer Erich Comor angegeben.



Mädchenflohmarkt soll dieses Jahr um 60 bis 80 Prozent wachsen

Die Second-Hand-Plattform Mädchenflohmarkt ist im Jahr 2020 um 50 Prozent gewachsen und hat "einen zweistelligen Millionenbetrag" erwirtschaftet, sagt Gründerin Maria Spilka auf Businessinsider.com. Für 2021 erwartet sie sogar ein Plus von 60 bis 80 Prozent, unter anderem durch neue Kundenschichten (sie spricht vom "Corona-Segment"). Die Plattform arbeitet unter anderem mit Ebay, About You und Breuninger zusammen. Businessinsider.com verweist auf die wachsende Zahl an Spielern im Second-Hand-Kleidungsmarkt. So habe Zalando über sein Programm "Pre-owned" bereits rund 100.000 Teile angekauft und mehrere Zehntausende auch schon wieder verkauft.



Eismann heuert Sternekoch Johann Lafer an

Tiefkühl-Lebensmittel-Lieferer Eismann hat in Johann Lafer einen "Genusscoach" gefunden. Er ist "an der Entwicklung neuer Produkte, Rezepte und Events beteiligt", kündigt das Unternehmen an, und zwar unter dem sicher sehr sorgfältig ausgedachten Stichwort "aufgeLAFERt". Unter anderem soll der Sternekoch "exklusive Kreationen mit ausgewählten eismann-Produkten entwerfen". Die ersten Ideen werden für den Sommerkatalog avisiert, der am 26. April erscheint.

///// HANDEL INTERNATIONAL

Benci Brothers eröffnet Online-Shop mit nur einem Produkt (Sneakers)

Der Schweizer Luxusschuh-Anbieter Benci Brothers hat einen



Fünf Amazon-Nachrichten in jeweils einem Satz Der US-Pakettracking-Dienstleister Parcel Trackr rechnet damit, dass Amazon im laufenden Jahr 2021 um etwa 30 Prozent wächst und mehr als 500 Mrd. US-Dollar Umsatz einfährt. (Parceltrackr.com)

Das Ergebnis der Gewerkschafts-Abstimmung am Amazon-Standort in Bessemer, Alabama, steht immer noch nicht fest -- wird aber als "die bedeutendste gewerkschaftliche Abstimmung des Internet-Zeitalters" gehypt, denn sie könne der Startfunke für Gewerkschaften im US-E-Commerce sein. (Axiom.com)

Jeff Bezos hat sich dafür ausgesprochen, zur Finanzierung des US-amerikanischen Infrastruktur-Investitionsprogramms die Unternehmenssteuern anzuheben ("we’re supportive of a rise in the corporate tax rate"). (Wiwo.de, Amazon-Blog)

Der US-Verbände-Kooperation Small Business Rising mit insgesamt 60.000 Unternehmen fordert die Zerschlagung von Amazon und anderen marktbeherrschenden Unternehmen. (Zeit.de)

Der frühere Bertelsmann-Manager Thomas Middelhoff erzählt, warum in den 90er-Jahren eine bereits vorverhandelte Kooperation mit Amazon scheiterte: weil das Bertelsmann-Management sich nicht vorstellen konnte, auch Unterhaltungselektronik und Rotwein zu verkaufen. (Berliner-Zeitung.de)