Keine guten Zahlen für den stationären Einzelhandel in Deutschland hat das statistische Bundesamt vorgelegt: Die Pandemie trifft die Geschäfte, vor allem die Textilbranche hat es im Juni hart erwischt. Ob die Forderung aus Berlin nach regelmäßigen Sonntagsöffnungen da hilft? Der Trend weist national wie international weiter in Richtung wachsender Onlinehandel. In dieser Zeit ist es für Unternehmen umso wichtiger, die Marke zu stärken. Tipps zum Marketing im New Normal gibt es morgen in unserer digitalen Konferenz.

HANDEL NATIONAL





Marketing im New Normal Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich nach Angaben des statistischen Bundesamtes vom vergangenen Freitag im Juni 2020 zwar gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent verringert, gegenüber dem Juni 2019 ist er real aber um 5,9 Prozent gewachsen. Klingt gar nicht so übel im Angesicht der Krise? Der Blick auf die Details sieht anders aus: Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren hat gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 16 Prozent verzeichnet. "Für den Textil-Einzelhandel ist die Pandemie eine Katastrophe" schreibt dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Während die stationäre Textilbranche also klarer Verlierer ist, geht der Gewinn vor allem auf das Konto des Onlinehandels – er ist gegenüber dem Vorjahresmonat um fast ein Drittel gewachsen. Um einen Gegenakzent zu setzen, fordern Einzelhändler in Berlin jetzt einen "regelmäßigen verkaufsoffenen Sonntag"

///// TRENDS & TECH





Der iPhone-Konzern hat eine neue Geschenkkarte lanciert, in der die bisher getrennte iTunes-Card und die Apple Store Card zusammengeführt werden. Zunächst ist die neue Karte nur in den USA erhältlich, unter anderem über Amazon, Best Buy, Target und Walmart. Das nachhaltigste Geschenk im Zusammenhang mit Apple wäre aber vermutlich eine Aktie des Unternehmens. Zum Börsenschluss am Freitagabend hat Apple nach einem deutlichen Anstieg des Marktwertes Saudi Aramco als das wertvollste Unternehmen an der Börse abgelöst.

Niedrige Margen, hohe Kosten: E-Food-Modelle im VergleichKein Lebensmittelhändler kann es sich mehr leisten, nicht online zu verkaufen - und doch sind bisher nur wenige in der Lage dies gewinnbringend zu tun. Etailment-Experte Thomas Täuber beleuchtet verschiedene Geschäftsmodelle weltweit und zeigt, wer schon profitabel arbeitet.