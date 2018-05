Liebe Leserin, lieber Leser, Google findet seinen einstigen Leitspruch "Don’t Be Evil" nicht mehr ganz so doll und hat das Motto im internen Mitarbeiter-Verhaltenskodex fast ganz gestrichen, erwähnt es nur noch ganz am Ende. Schon mit der Gründung des Mutterkonzerns Alphabet verschwand das Motto ziemlich in der Versenkung. Getaugt hat der Satz eh nie etwas. Böse war ja immer nur das, was Google selbst als böse empfand. Man kann das aber auch deutlich kritischer sehen.

Cyperport - Mit KI Richtung Umsatzmillarde:

2017 schaffte Cyperport rund 800 Millionen Euro Bruttoumsatz. Ein Plus von rund 20 Prozent. Zudem ist das Gesamtgeschäft wieder profitabel. Beim weiteren Wachstum soll unter anderem Künstliche Intelligenz helfen, beispielsweise bei Personalisierung und Demand-Forecasting, sagt Boss Helmar Hipp im Interview mit Channel Partner

Onsuma vergleicht Online-Lebensmittelhandel:

Das muss man sich zum heutigen Launch mal angucken. Das Start-up Onsuma will auf seiner Plattform die Angebote verschiedener Shops im Online-Lebensmittelhandel vergleichen und Kunden die richtigen Shops für ihre endgültige Bestellung vermitteln. Klappen soll das zunächst mit Partnern wie AllyouneedFresh, MyTime.de und food.de.



Home24 will 200 Millionen beim Börsengang herausholen:

"Saturn Express" ohne Kassenschlange:

Saturn eröffnete mit "Saturn Express" in Innsbruck den ersten kassenfreien Elektronikmarkt in Europa. Internet World erklärt, wie der Laden funktioniert.

Opelt steigt bei Otto auf:

Marc Opelt, bisher Sprecher des Bereichsvorstands der Einzelgesellschaft Otto, wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Damit bekommt die vierköpfige Geschäftsführung erstmals einen Vorsitzenden.

EDI weltweit im Trend zu noch mehr Vernetzung zwischen Unternehmen sowie Konsolidierung:

INTERNATIONAL

Trickbetrug bei Amazon mit Versandkosten:

Trickbetrüger nutzen bei Amazon in den USA offenbar die Unachtsamkeit von Kunden aus. Das Produkt gibts dabei zum Normalpreis, doch für den Versand werden schon mal tausende Dollar verlangt, meldet Business Insider . Denn da schauen viele, weil Amazon, ja nicht so genau hin.

Walmart holt online auf:

Walmart (pdf) schafft im jüngsten Quartal bei den Online-Umsätzen in den USA einen Sprung von 33 Prozent. Für das internationale Geschäft meldet Walmart einen Nettoumsatz von 30,3 Milliarden Dollar, plus 11,7 Prozent. Die Erlöse legten im ersten Quartal um 4,4 Prozent auf 122,7 Milliarden Dollar zu. Mehr zur Digitalstrategie von Walmart lesen Sie bei etailment.

Interaktiver Spiegel bei H&M:

Auch H&M übt in seinem Flagsghip-Store in New York mit einem interaktiven Spiegel samt Sprach-Assistenten und Selfie-Option. Ein Demo-Video demonstriert den Helfer.

TRENDS & FAKTEN

Adobe kauft Magento:

Zahl des Tages:

Vor allem Flexibilität ist bei der Zustellung gefragt. So hätten gerne 66 Prozent der Online-Käufer, dass ihre Bestellungen zu einem frei wählbaren Wunschtermin geliefert werden. Das hat eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.152 Internetnutzern ab 14 Jahren, darunter 1.104 Online-Käufer, ergeben. Ein weiteres Drittel möchte den Zustellort gerne noch am Tag der Lieferung ändern können. Aber auch Schnelligkeit ist willkommen. 35 Prozent der Online-Einkäufer sagen, dass sie die Zustellung am gleichen Tag der Bestellung gerne nutzen würden. Über Tempo und Flexibilität diskutieren wir auch im Podcast mit Zalando

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Je häufiger man mit Mitarbeitern großer Logistikkonzerne zusammentrifft, umso mehr erinnern sie einen an Manager, die so auch bei Blockbuster, Kodak oder anderen Unternehmen ihr Auskommen gefunden hätten. Blockbuster, Kodak – sie wurden von der digitalen Transformation hinweggeweht. K önnte das auch DHL, Hermes und Co passieren?

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

