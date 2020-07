///// HANDEL INTERNATIONAL

Kinos, Theater, Konzertsäle: nicht nur in Deutschland waren sie wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus über Wochen geschlossen. In der Folge erlebte das gute alte Autokino eine unerwartete Konjunktur – auch für Konzerte oder Comedy und auf ganz unterschiedlichen Flächen. Warum uns von Etailment das interessiert? Weil Brookfield Properties, Besitzer von Einkaufszentren in den USA, seine Parkplätze für „Drive-in“-Aufführungen von Theater, Film und Musik nutzen will. Kooperationspartner ist dabei das Event-Unternehmen Kilburn Live. Erst einmal gibt es das Angebot an drei Standorten in Denver, Minneapolis und Dallas, wie der Wirtschaftssender CNBC zuerst berichtete. Das Potenzial ist aber erheblich größer, schließlich besitzt Brookfield mehr als 170 Malls in den Vereinigten Staaten.



UPS bringt es auch am Samstag

In acht europäischen Ländern bietet UPS jetzt eine Samstagsauslieferung ohne Preisaufschlag, nämlich in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Polen – und Deutschland. Gerade auch kleinere Onlinehändler sollen so ihre Kunden zuverlässig und kosteneffizient am Wochenende erreichen.