Kaum ein Markt ist derzeit so viel in Bewegung wie der für Lieferdienste. Immer wieder versuchen neue Anbieter einen ersten Schritt. In vielen Ländern weltweit haben die Handelsketten verstanden, dass die Kunden ihre Einkäufe nicht nur online bestellen wollen, die Lebensmittel sollen auch direkt an die Haustür kommen, damit sie gleich in den Kühlschrank gepackt oder auf den Herd gelegt werden können. Die Möglichkeit ist ein probates Mittel, um während Corona Menschenansammlungen beim Einkaufen zu umgehen und bei einer möglichen Quarantäne nicht auf frische Lebensmittel verzichten zu müssen. Diese Entwicklung wird nach einem Abflachen der Pandemie nicht aufhören, die Menschen haben sich daran gewöhnt und wollen nicht mehr darauf verzichten.

///// HANDEL NATIONAL

Zalando eröffnet nächstes Jahr Outlet in Berlin

Die Tauentzienstraße in der Innenstadt im Westen Berlins wird der Standort des neuen Outlets von Zalando. Der Online-Händler wird dort vom Frühjahr 2022 an auf vier Etagen preislich reduzierte Bekleidung anbieten, die aus unterschiedlichen Gründen aus dem Angebot des Online-Shops herausgenommen wurde. Es ist der zweite Outlet-Standort des Unternehmens in der Hauptstadt, insgesamt sind es in Deutschland nach Unternehmensangaben derzeit zwölf solcher Ladengeschäfte.



Bringmeister will in Deutschland weiter wachsen

Anfang März hat der tschechische Investor Rockaway Capital von Edeka den Lieferdienst Bringmeister übernommen, nun berichtet Business Insider über Ziele für die nächsten Monate. Für den Chef von Rockaway, Jakub Havrlant, gehe es nun um das Wachstum, hier sei sein Unternehmen ein "ambitionierterer Eigentümer als Edeka". Bis Jahresende peile Havrlant einen Umsatz von 100 Millionen Euro an, in den folgenden drei bis fünf Jahren sei dann eine Milliarde Euro sein Ziel, als Maßnahme gehöre auch eine Expansion in andere Städte dazu. Bislang ist der Lieferdienst nur in Berlin, München und Potsdam präsent. Als Zielgruppe nehme Havrlant Familien in den Fokus, es gehe um deren Wochenendkäufe, nicht aber um Käufe mit kurzen Lieferzeiten, bei Bringmeister lägen sie bei drei Stunden. Als Partner im Produktbereich werde die Kooperation mit Edeka fortgesetzt, auch wenn die Supermarktkette mit Picnic ein eigenes Liefernetz aufbaue.



Handels-Initiative wird aktiv gegen die Notbremse

Die Initiative "Händler helfen Händlern" zieht vor das Bundesverfassungsgericht und reicht Klage gegen die Corona-Notbremse ein, meldet Fashion United. Zu dem Zusammenschluss gehören zehn Handelsunternehmen, unterstützt worden seien sie von einer Anwaltskanzlei und dem Verfassungsrechtler Josef Lindner. Da die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter oberste Priorität habe, habe die Initiative auf einen Eilantrag verzichtet, zitiert Fashion United den CEO von Rose Bikes, Marcus Diekmann. Die "handwerklichen und damit inhaltlichen Fehler im Bundesgesetz" nenne Intersport-Chef Alexander von Preen einen der Gründe für das Vorgehen. Im Mittelpunkt stünden eine Verletzung der Berufsfreiheit, des Eigentumsrechts und des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Bei einer strengen Auslegung des Gesetzes "könnte uns in Zukunft jede normale Grippe wieder in den Lockdown schicken", erkläre Diekmann weiter.

///// HANDEL INTERNATIONAL Tata Sons steigt bei Big Basket ein

Der indische Großkonzern Tata Sons hat einen weiteren Expansionsschritt unternommen und Anteile von bis zu 64,3 Prozent des Online-Händlers Big Basket übernommen, meldet



Tesco startet Express-Lieferdienst

Tesco unternimmt in Großbritannien die ersten Schritte für die schnelle Zulieferung von Waren an die Kunden. Erstmals starte die Supermarktkette den Express-Service Whoosh, die ersten Erfahrungen könnten die Kunden in Wolverhampton sammeln, berichtet die



Sellpy soll international weiter wachsen

H&M setzt für das auf den Verkauf von Second-Hand-Bekleidung spezialiserte Tochterunternehmen Sellpy auf weitere Expansion. Der Online-Händler soll in 20 weiteren europäischen Ländern Fuß fassen, insgesamt sind es dann 24, heißt es bei



