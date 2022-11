Laut Statista hat Amazon weltweit derzeit 1,6 Mio. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was bedeuten angesichts dieser Zahl 10.000 Beschäftigte, die aktuell entlassen werden? Klar heißt das auf Personalebene ein Ende des Wachstums und das gilt es zu beobachten insbesondere in der aktuellen Krise. Aber ist es nicht so, dass durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Robotisierung mit noch weit größerem Personalabbau zu rechnen ist?

///// HANDEL NATIONAL

Gorillas klagt gegen Nutzungsuntersagungen an Standorten in München

Der Lieferdienstes Gorillas ist bekannt für unkonventionelle Methoden: In München werden diese bereits an mehreren Lagerstandorten des Schnelllieferdienstes zum Aufreger für die Anwohner, denn nicht alle sind von der städtischen Lokalbaukommission (LBK) genehmigt. Wie der Münchner Merkur schreibt, wurde für den Standort in der Gabelsbergerstraße 28 keine Nutzungserlaubnis erteilt, gleiches gilt für die Lothstraße 3-5. Gegen diese Entscheidung klagt Gorillas nun und solange noch kein Urteil vorliegt, darf das Unternehmen weiter operieren. Insgesamt vier Verfahren sind derzeit anhängig.



Sør setzt auf Ship-from-Store

Immer mehr Filialisten setzen beim Omni-Channel-Vertrieb auf ihre stationären Geschäfte als Fulfillment-Center, so auch der Textilanbieter Sør. Das sei weitaus günstiger und schneller, als die Zusammenarbeit mit einem Versanddienstleister, den das Unternehmen zunächst beauftragt hatte, heißt es in einem Best-Practice-Bericht des Unternehmens beim EHI. Im April 2022 stellte Sør auf Ship-from-Store für seine 24 Filialen in Deutschland um. 71 Prozent der Ware, die im Online-Shop reserviert würde, werde auch abgeholt.



Hohenstein steigt bei Sizekick ein

Das Münchner Start-up Sizekick wurde erst im Sommer 2022 gegründet und hat jetzt mit dem Prüfinstitut für Textilien Hohenstein einen strategischen Wunschpartner als Investor gewonnen. 1,3 Mio. Euro investiert Hohenstein und soll so die Produkteinführung von Sizekick für das kommende Jahr ermöglichen. Das Start-up hat eine Software entwickelt, die es via Smartphone ermöglicht, die Bekleidungsgröße der Online-Shopper genau zu ermitteln. Damit verhindere man den Einkaufsfrust und beuge Retouren vor.



Kein Direktkauf mehr über Idealo.de

Preisvergleichsportale, die gleichzeitig den Direktkauf ermöglichen, sind allen Händlerinnen und Händlern ein Dorn im Auge. Idealo macht nun Schluss mit diesem Geschäftsmodell. Der Einkauf auf den Partnerportalen sei einfach und schnell möglich. Deshalb wolle man sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren, heißt es bei Idealo, die mit dem Direktverkauf ein Umsatzvolumen von einer halbe Mio. Euro pro Jahr erzielt hat.