Uber Boat zieht es nach knapp vier Jahren auf der Themse in London nun aufs Meer. In der englischen Hauptstadt gab es in Kooperation mit Thames Clippers einen Dienst mit Fahrplan vorwiegend für Pendler. Nun folgen Fahrten auf dem Mittelmeer. Auf der griechischen Insel Mykonos gibt es für die Urlauber von Mitte Juni an einen Wassertaxidienst zu den Stränden und Sehenswürdigkeiten der KykladenInsel.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex verschlechtert sich

Der Geschäftsklimaindex des Ifo Instituts ist im Mai von 93,4 auf 91,7 Punkten deutlich gefallen. Damit verzeichnen die Analysten den ersten Rückgang seit sechs Zuwächsen In Folge. Die Erwartungen der Unternehmen seien wesentlich negativer, dazu käme eine geringere Zufriedenheit bei den aktuellen Geschäften. Eine starke Verschlechterung melden die Wirtschaftsforscher für das Verarbeitende Gewerbe, kaum verändert habe sich das Klima bei den Dienstleistern. Ein deutliches Minus stellten sie im Handel fest, der erste Rückgang seit fünf Monaten bei den laufenden Geschäften. Dazu käme stärkere Skepsis bei den Erwartungen.



Ikea plant digitalen Store-Wegweiser

Etwa 70 Prozent der Ikea-Kunden bereiten sich per Smartphone auf den Besuch im Markt vor. Damit das fluppt, will Ikea noch in diesem Sommer die App-Funktion "Kompass" einführen, die den Weg vom Markteingang zum Produkt zeigt. Das sagte João Silva, E-Commerce-Manager bei Ikea Germany, am gestrigen Mittwoch auf der Konferenz EHI Connect. Ikea verliere weltweit 50 Millionen Euro pro Jahr, weil Kunden ihre Produkte nicht fänden, obwohl sie am Lager seien. Der Kompass funktioniere über die Smartphone-Kennung und das Markt-Wlan. Ein weiteres Projekt zur Verknüpfung von Online und Offline sei die Rubrizierung des Online-Shops nach Wohnräumen.



Otto Group mit Umsatzminus

Die Otto Group verzeichnete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rückgang des Umsatzes um zwei Prozent auf 16,2 Milliarden Euro. Der Konzern stuft das geringe Minus als einen Beweis für die Stabilität im Hinblick auf die widrigen Begleitumstände ein. Beim Rückgang des Umsatzes in Deutschland um 9,2 Prozent auf neun Milliarden spiele die Kaufzurückhaltung die entscheidende Rolle, im Ausland sei es dagegen um 9,6 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro nach oben gegangen. Beim Online-Handel liege der Umsatz von zwölf Milliarden Euro fast auf dem Niveau des Jahres 2021/22. Im Segment Plattformen, unter anderem mit Otto und About You, wurde ein Umsatz von rund 6,5 Milliarden erreicht, dies bedeute auf vergleichbarer Basis ein Minus von 6,2 Prozent. Für dieses Jahr erwartet die Konzernleitung einen Anstieg des Online-Handels, gibt aber keine Prognose zu Zeitpunkt und Umfang ab, schreibt Textilwirtschaft.



Flink findet neue Investoren

Der Lieferdienst Flink erhält von neuen Investoren eine Finanzspritze von 150 Millionen Euro. Zu ihnen gehört neben bisherigen Anteilseignern auch Rewe, berichtet Gründerszene. Voin Rewe kämen mehr als 50 Millionen Euro. Damit sei die Übernahme durch einen Flink-Mitbewerber vom Tisch. Nicht beteiligt an der Runde sei der Staatsfonds Mubadala aus Abu-Dhabi, bislang einer der großen Anteilseigner. Der Unternehmenswert von Flink sei von 2,5 Milliarden Euro auf eine Milliarde gesunken.