Die chinesischen Mittelschicht hat ein Faible für westliche Premiumprodukte. Dazu muss sie nicht nach Europa kommen. Über die Plattform Dongxii können deutsche Händler Premium-Konsumgüter an Endkunden in China verkaufen.

Über Dongxii Segment: E-Commerce, Logistik

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Miriam Theobald, David Ruisinger, Marcel Münch

Mitarbeiter: 8

Investoren: Bundeswirtschaftsministerium (EXIST Gründerstipendium) und Angel-Investoren

© Dongxii

Das Versprechen: Keine Fälschungen

Das ist etailment Start-ups

Chinas Mittelschicht ist die größte und am schnellsten wachsende der Welt – ein Marktpotenzial, das sich auch deutsche Händler erschließen können. Die Plattform Dongxii.com bietet Marken- und Produktherstellern eine einfache Möglichkeit, Premium-Konsumgüter an Endkunden in China zu verkaufen.Für den Verkäufer ist der Prozess so einfach, als würde ein deutscher Kunde einkaufen: Er stellt lediglich die Produktbeschreibungen und Bilder für die Dongxii-App bereit und versendet die gekaufte Ware an eine deutsche Adresse. Um alles Weitere kümmert sich das Team von Dongxii.Es übersetzt die Produktinfos, übernimmt die Cross-Border-Zahlungsabwicklung sowie die internationale Logistik inklusive Verzollung und After-Sales Service. Der große Ressourcenaufwand, der bei klassischen Importwegen oder bei größeren chinesischen Plattformen notwendig ist, entfällt für den Verkäufer. Die Preismodelle orientieren sich am Kunden: von einer transaktionsbasierten Kommission für Einsteiger bis hin zu einer Abo-Variante mit festem Marketing-Budget für China-Entschlossene.Da Dongxii eine kuratierte Plattform ist, können chinesische Kunden sicher sein, Originalprodukte zum besten Preis-Leistungsverhältnis zu kaufen. Verkäufer wiederum müssen nicht fürchten, dass ihre Marken neben Fälschungen oder Fake-Produkten präsentiert werden.Über den Verkauf und die Logistik hinaus bietet Dongxii seinen Kunden an, gezielte Marketingkampagnen und Content-Marketing in China auszuführen, um die eigene Marke bekannt zu machen, Kundenfeedback zu erhalten und Know-How über die Zielgruppe aufzubauen.