In der Logistik muss es schnell gehen. Auch bei Vergleich der Anbieter und der Auftragsvergabe ist Tempo gefragt. InstaFreight will hier für die nötige Geschwindigkeit sorgen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Instafreight Segment: Logistik

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Philipp Ortwein, Gion-Otto Presser-Velder

Mitarbeiter: 50

Investoren: u.a. Rocket Internet





etailment Start-ups

Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter.

Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.



Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de. Ab sofort gibt es unter „etailment Start-ups“ werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem neuen Auftritt stellen wir in Kooperation mit dem Magazin Berlin Valley Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter.Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.

InstaFreight and the Future of Digital Logistics

InstaFreight ist ein digitales Speditionsunternehmen für B2B-Kunden, das eine schnelle und einfache Abwicklung von Frachttransporten ermöglicht. Wenn Kunden eine Palette versenden oder einen ganzen Lkw für einen Transport benötigen, werden häufig per Telefon, Fax und Email bei mehreren Speditionen Angebote eingeholt. Die Preisermittlung dauert hierbei oft mehrere Tage und gestaltet sich für den Kunden zum Teil sehr zäh.Bei InstaFreight können sich Kunden hingegen einfach auf die Website einloggen, geben die Be- und Entladestelle sowie Informationen zum Transportobjekt an. Der Preis wird ad hoc berechnet und Kunden können zu diesem online direkt buchen.Der Kunde spart sich jede Menge Zeit und weiß, dass InstaFreight als Vertrags- und Ansprechpartner den Transport zuverlässig sowie zu fairen und transparenten Konditionen durchführen wird. Ähnliches gilt, wenn Kunden regelmäßig eine Tour fahren lassen möchten.Neben diesen Spot-Transporten führt InstaFreight für deren Kunden auch wiederkehrende Transporte auf Vertragsbasis durch. Das Unternehmen greift dabei auf 3.500 geprüfte Frachtunternehmern zurück, die die Transporte EU-weit durchführen.Fahrer von InstaFreight sind mit einer App ausgestattet, die dazu verwendet wird, um Fahrern passende Aufträge zuzusenden, abhängig von ihren Fahrzeugtypen und Kapazitäten. Dokumente, die zurzeit nur in Papierform ausgehändigt werden, werden digitalisiert und können sekundenschnell übermittelt werden, wie z.B. der Abliefernachweis.“Für die Zukunft setzt InstaFreight darauf, weitere nachhaltige Partnerschaften mit bedeutenden Marktteilnehmern einzugehen und mittelständische Unternehmen mit dem „One Stop-Shopping-Angebot“ zu bedienen und einen außergewöhnlichen Service zu bieten”, so Geschäftsführer Philipp Ortwein.