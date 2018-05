Influencermarketing wird oftmals auf einfache Brand-Awareness-Kampagnen reduziert. Das Erfurter Start-up Iroin hat ein Tool entwickelt, das die Performance treffsicher verfolgt.

Über Iroin Segment: Performance Influencer Marketing

Sitz: Erfurt

Gründungsjahr: 2014

Gründer: Moritz Wasserek, Andreas Kühn

Mitarbeiter: 8

Investoren: BM-T, Brandenburg Ventures, STIFT

Das ist etailment Start-ups

Immer wieder bemängeln Marketingverantwortliche fehlende Messinstrumente im Umgang mit Influencer-Marketing. Daher wird das Marketing-Instrument oftmals auf einfache Brand-Awareness-Kampagnen reduziert und verfehlt häufig seine Wirkung.Genau bei dieser Herausforderung setzt Iroin an: Das Startup aus Erfurt gibt Marketeers mit der „Iroin Influencer Engine” ein Tool an die Hand, das die Performance von Influencer-Kampagnen treffsicher verfolgt.Somit können klare KPIs ermittelt und die Effizienz von Influencer-Kampagnen optimiert werden.Mittels sogenannter Influencer Attribution können die Verkaufserlöse passgenau den eingesetzten Influencern zugeordnet werden. Durch die Analyse lassen sich Influencer-Kampagnen anschließend weiter optimieren.So identifiziert Iroin beispiesweise auf Grundlage der bisherigen Kampagnen neue passende Influencer, bei denen ähnlich gute Conversions in der jeweiligen Produktsparte zu erwarten sind.Die Influencer selbst können sich ebenfalls jederzeit in das System einloggen und ihren Verdienst einsehen. Die Auszahlung gemäß der vereinbarten Provisionen übernimmt Iroin ebenfalls.Ab sofort gibt es unter „etailment Start-ups“ werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem neuen Auftritt stellen wir in Kooperation mit dem Magazin Berlin Valley Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter.Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.