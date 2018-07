Keine Ahnung, was man heute essen will? KptnCook ist die App für rezeptbasiertes Einkaufen, die dank Kooperationen im LEH, dem Nutzer sofort anzeigt, in welchen Supermärkten in seiner Nähe die Zutaten zu haben sind – inklusive Preis. So geht Kundenbindung.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über KptnCook Segment: Apps, Software

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2014

Gründer: Eva Hoefer und Alexander Reeg

Mitarbeiter: 6

Investoren: Foodangels

© KptnCook

Nächste Filiale wird direkt angezeigt

Das ist etailment Start-ups

Die KptnCook -App beantwortet die tägliche Frage „Was esse ich heute Abend?“. Mit drei wechselnden Rezeptvorschlägen pro Tag werden die Nutzer zum Kochen inspiriert und gleichzeitig von der Flut an Rezepten großer Kochportale verschont.Alle vorgeschlagenen Rezepte sind in 30 Minuten kochbar und beinhalten detaillierte Schritt-für-Schritt-Fotos sowie eine produktbasierte Einkaufsliste. Langes Überlegen, planloses Durch-den-Supermarkt-Laufen oder misslungene Gerichte bleiben so erspart. Die Rezepte kommen aus der KptnCook-Redaktion oder von kreativen Bloggern. Für den kooperierenden Lebensmitteleinzelhandel, das Instrument zu einer stärkeren Kundenbindung durch regelmäßiges, rezeptbasiertes Einkaufen.Für die Zubereitung werden keine ausgefallenen Lebensmittel benötigt, alles ist im gut sortierten Supermarkt erhältlich. „Einfach, frisch und lecker, aber mit Pfiff” lautet die Devise. Durch Kooperationen mit dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel perfektioniert KptnCook das rezeptbasierte Einkaufen.Sortiert nach Händlern sieht der Nutzer sofort den jeweiligen Preis für das Gericht sowie den Standort der nächsten Filiale. Edeka, Rewe, Real, Combi und die Bio-Händler Bio Company, Denn’s, Alnatura und Tegut sind bereits in der App integriert. Durch die Vereinfachung der Einkaufsprozesse online und stationär werden die Nutzer und Kunden zum Kochen mit frischen Lebensmitteln motiviert.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de