Unter dem Motto „Connect the Unconnected“ verbindet die App des Zürcher Start-ups Beekeeper jedes einzelne Teammitglied untereinander und mit dem gesamten Unternehmen in Echtzeit über mobile Endgeräte, den Desktop oder TV-Bildschirme.

Beekeeper digitalisiert den Arbeitsplatz

Investitionen in Wachstum und Ausbau

Über Beekeeper Startup-Name: Beekeeper AG

Segment: SaaS

Claim: Achieve more together – Mitarbeiter sicher und direkt erreichen. Jederzeit und überall.

Sitz: Zürich, Schweiz

Gründungsjahr: 2012

Gründer: Cristian Grossmann (CEO), Flavio Pfaffhauser (CTO)

Zahl der Mitarbeiter: 130

Investoren: Keen Venture Partners, Atomico, Swisscom Ventures, investiere.ch, Fyrfly Venture Partners Business Angels: Niklas Zennström, Ariel Lüdi, Niklas Östberg

Die Schweizer Beekeeper AG bietet Händlern mobile Lösungen zur Kommunikation, Kollaboration und Prozessoptimierung. Mit ihrer DSGVO-konformen Software-Plattform unterstützt sie jene Unternehmen, die eine Großzahl an gewerblichen oder mobilen Mitarbeitern beschäftigen und ist somit vorwiegend in den Branchen Einzelhandel, Hotellerie, Logistik oder Industrie tätig.Die Mission von Beekeeper ist es, den weltweit 80 Prozent Non-Desk-Mitarbeitern einen digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen – für mehr Motivation, Zufriedenheit und Effizienz auch in global verteilten, mobilen oder gewerblichen Teams.Mitarbeiter ohne festen PC-Arbeitsplatz beispielsweise zur Aufgabenkoordinierung in interne Kommunikationsflüsse zu integrieren, ist auch heute – mitten im Zeitalter der Digitalisierung – noch eine große Herausforderung für viele Unternehmen.Bereits überzeugt hat das Team hinter den Gründern Christian Grossmann und Flavio Pfaffhauser inzwischen über 135 Unternehmenskunden.Jüngst hat Beekeeper eine Series-A-Extension-Finanzierung in Höhe von über 13 Millionen Dollar erhalten. Beteiligt sind zwei namentlich nicht genannte Hauptinvestoren und eine gemischte Gruppe von strategischen Investoren.Die Investitionen sollen das strategische Wachstum weiter stärken und die SaaS-Plattform noch besser mit den aktuellen Datenschutzgesetzen in Einklang bringen. Zurzeit ist das Schweizer Start-up an fünf Standorten weltweit tätig – Zürich, Berlin, San Francisco, London und Austin. Konkrete Pläne für eine sechste Dependance existieren bereits.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.