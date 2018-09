Am schönsten ist es daheim - wenn es gut eingerichtet ist. Nicht jeder Kunde hat dafür ein Händchen, das Start-up valuc15 hilft. Es geht dabei nicht nur um den Verkauf der passenden Möbel, sondern auch um Dienstleistungen rund ums Einrichten.

Das frisch gegründete Home Décor-Startup valuc15 bietet einen umfassenden Service rund ums Thema Wohnen an. Der Service reicht von der eigentlichen Beratungsleistung – per Chat, Telefon und künftig sogar direkt vor Ort im Store – über den Verkauf von Produkten bis hin zur Vermittlung weiterer Dienstleistungen, die zur Fertigstellung von Renovierungsarbeiten benötigt werden.



valuc15 zeichnet sich sich durch eine kuratierte Auswahl an hochwertigen Einrichtungsgegenständen und Lifestyle-Artikeln aus und bietet ein nahtloses und interaktives Einkaufserlebnis und die Möglichkeit, Einrichtungsgegenstände/-Produkte nach persönlichen Wünschen mittels eines Online-Tools/Konfigurators selbst zu gestalten.

Individuelles Home Décor gefertigt von Jungdesignern

Über valuc15 Segment: Möbel

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Lucas Kuch, Valentin Lewandowski

Mitarbeiter: 4

Investoren: k.A.

Für diejenigen, die es individuell mögen, fertigt valuc15 personalisierte Wohnutensilien, wie zum Beispiel Vorhänge, Rollos, Lampenschirme, Decken und Kissen aus individuell gefertigten Stoffen nach Kundenwunsch an.Da laut Lucas Kuch und Valentin Lewandowski, den beiden Gründern von valuc15, der fehlende Produktkontakt sowie mangelhafte Beratung im Einrichtungsbereich das Haupthindernis sind, weshalb sich Konsumenten gegen einen Online-Kauf entscheiden, haben sie diesen Sommer bereits ihren ersten Showroom in Berlin-Kreuzberg eröffnet. Für diejenigen, die nicht so weit fahren möchten, gibt es passende Musterboxen mit hochwertigen Deko-Stoffen direkt nach Hause.Jungdesigner – von Absolventen bis hin zu etablierten Designern, die Ihre Produkte noch nicht in Serie produzieren – kommen auch auf Ihre Kosten, da der Shop ihnen die Möglichkeit bietet, Produkte in einer eigenen Kategorie einzustellen und zum Kauf anzubieten, um so Ihre Markttauglichkeit zu testen.