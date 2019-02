Das SaaS-Start-up aifora will Einzelhändlern dabei unter die Arme greifen, großen Online-Plattformen wie Amazon oder eBay die Stirn zu bieten. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und einem Echtzeit-Überblick über die unternehmenseigenen Daten und Prozesse soll dies gelingen.

Über aifora Segment: SaaS, Pricing, Data Analytics

Sitz: Düsseldorf

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Thomas Jesewski, David Krings

Mitarbeiter: 15

Investoren: Capnamic Ventures

Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Alle Start-ups unter etailment-Startups.de

„Wir ermöglichen dem Einzelhandel mit unserer Data-Sharing-Plattform sein gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Unser Ziel ist es, die Situation des Einzelhandels gegenüber den großen Online-Anbietern zu verbessern und die Vielfalt des Marktes zu erhalten“, erklärt Thomas Jesewski, CEO und Mitgründer von aifora.Die SaaS-Lösung des erst 2018 gegründeten Start-ups aus Düsseldorf befähigt Händler und Marken, ihre Preise und Bestände kanalübergreifend zu optimieren und die zugrundeliegenden Prozesse zu automatisieren.Die cloudbasierte Plattform wertet die Daten der Händler in Echtzeit aus und erstellt mithilfe von Künstlicher Intelligenz Prognosen zum Kaufverhalten der Konsumenten.Warenbestände und Preise lassen sich dadurch in kurzer Zeit optimieren. aifora verspricht seinen Kunden durch den Einsatz der Software Steigerungen im Absatz, Umsatz sowie Ertrag bei gleichzeitiger Reduzierung der Bestände – und das kanalübergreifend für den stationären Handel sowie den E-Commerce.Die individuell konfigurierbaren Lösungen sollen bereits innerhalb von drei bis sechs Monaten einen vollständigen Return on Investment bringen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pricing- und Inventory-Lösungen setzt aifora auf vollkommene Transparenz über die Entscheidungen des Algorithmus.Zu den Kunden zählen bereits Einzelhandelsunternehmen wie Peek&Cloppenburg, Reno, NKD oder KiK.Anfang Februar gab es für die Düsseldorfer ein Investment in Millionenhöhe vom Wagniskapitalgeber Capnamic Ventures. Mit dieser Finanzspritze will aifora seine Technologie weiterentwickeln und die ambitionierten Wachstumspläne für 2019 angehen: den internationalen Kundenstamm erweitern, zusätzliche Unternehmen aus anderen Handelsbranchen gewinnen und das Team ausbauen.