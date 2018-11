Gesunde und nachhaltige Lebensmittel sind längst Konsumenten-Trend. Doch was genau steckt wirklich im Lebensmittel? Das Start-up CodeCheck zeigt mit seiner Produktscanner-App in Sekundenschnelle, was hinter den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln und Kosmetika steckt und wie sie einzuschätzen sind. Und zeigt damit, dass der Handel eine Service-Lücke hat.

Über CodeCheck Segment: Marketing

Sitz: Zürich

Gründung: 2013

Gründer: Roman Bleichenbacher

Mitarbeiter: 13

Investoren: Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank, b-to-v, Myke Näf, Paul E.Sevinç, Jens Freiter, Patrick Lütjens, Steinbeck Holding AG, Polytech Ecosystem Ventures, MGO Digital Ventures, Privilège Management

Kunden erfahren durch den Scan des Barcodes, ob Produkte vegan, vegetarisch, gluten- oder laktosefrei sind und ob sich Palmöl, Mikroplastik, Nanopartikel, Parabene, Paraffine oder beispielsweise viel Zucker darin verstecken.Die App zeigt zudem alternative Produkte mit geeigneteren Inhaltsstoffen an. So wird die Brücke zum stationären Handel und Herstellern geschlagen.Für die Einschätzung der Inhaltsstoffe greift das Start-up nach eigenen Angaben die Bewertungen unabhängiger Experten und Organisationen wie Greenpeace (Schweiz) oder dem WWF auf.Zudem bewertet die hauseigene wissenschaftliche Abteilung die Inhaltsstoffe.Codecheck funktioniert wie ein individueller Einkaufsratgeber. „Immer mehr Menschen wollen heute bewusster, gesünder und umweltfreundlicher konsumieren. Wir wollen diese bewussten Menschen, auch als "Conscious Consumer" bezeichnet, bei souveränen Kaufentscheidungen unterstützen. Produzenten und Herstellern wollen wir auf der anderen Seite dabei helfen, ökologischere und gesündere Produkte zu produzieren. Eben solche Produkte, die heute immer stärker nachgefragt werden”, verrät Gründer Roman Bleichenbacher.Derzeit werden die Funktionen der App weiter ausgebaut. Es soll unter anderem eine Carbon-Footprint-Funktion für Lebensmittel entwickelt werden.