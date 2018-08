Mit eigenen Läden in den USA und der Biokette Whole Foods legt Amazon seine Blaupause für stationäre Geschäfte in Deutschland vor. Entweder erstarrt man vor Ehrfurcht, oder man nimmt die Botschaft mit: das stationäre Geschäft lebt! Allerdings kostet es Geld, dies auch am Leben zu halten.

Mehr lesen