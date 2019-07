Guter Tee für gesunde Menschen. Sebastian Merkhoffer hat mit seinem Start-up eine Marktlücke entdeckt und ist damit rasant gewachsen. Solche schlauen Gründer werden attraktiv für große Partner. Doch Merkhoffer hat noch einen unerfüllten Wunsch - die Zusammenarbeit mit einem deutschen Popstar.

Dermapharm 70% der Anteile von Fitvia. " Dermapharm wird uns insbesondere bei der Produktentwicklung und der Erweiterung des Produktportfolios einen großen Mehrwert liefern", sagte Merkhoffer nach der Übernahme. Warum er so erfolgreich ist, erklärt er jetzt bei Etailment.

Tee von Fitvia ist nicht billig. 54,90 Euro für eine Packung Peach Puretox muss man sich erstmal leisten können oder wollen, auch wenn man dafür eine schicke Thermosflasche dazubekommt. Aber mehr als eine halbe Million Kunden sind offenbar bereit, so viel Geld für Tee auszugeben. Gut, es gibt auch billigere Versionen, etwa mit Mango-, Erdbeer- oder Orangengeschmack für immer noch stolze 24,90 Euro - ohne Flasche.Fitvia setzt auf die Gesundheitswelle in Deutschland, alle wollen gut aussehen, fit sein und möglichst lange leben. Dazu gehört eben auch hochwertige Ernährung.In diesem Segment ist das Start-up aus Wiesbaden erfolgreich - und längst profitabel, nämlich vier Wochen nach Unternehmensgründung, wie es Chef Sebastian Merkhoffer einst berichtete. 500 Euro hatte er sich zum Start seines Unternehmens von seinem Vater geliehen - für dieses Jahr soll er mit einem Umsatz von 20 Millionen Euro rechnen, heißt es.Und wer so attraktiv ist, dem werfen sich die Großen an den Hals - vor wenigen Wochen übernahm der börsennotierte Grünwalder Pharmakonzern

Sebastian Merkhoffer: Unser Unternehmen produziert und verkauft gesunde und leckere Tees und Lebensmittel, die besonders unter jungen Frauen beliebt sind.



Wie beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet?

Sebastian Merkhoffer: Fitvia ist eine Healthy-Lifestyle-Direct-to-Consumer-Brand, die via Social Media und Influencer Marketing vermarktet wird.

© fitvia

Sebastian Merkhoffer: Fitvia steht für gesunde, geschmacksintensive und qualitativ hochwertige Healthy-Lifestyle-Produkte.



Welche Kunden konnten Sie bereits überzeugen?

Sebastian Merkhoffer: Wir konnten mit unseren Produkten bereits mehr als eine halbe Million Kundinnen und Kunden weltweit überzeugen. Vor Kurzem haben wir die Dermapharm AG als großen strategischen Partner für uns gewonnen.



Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Sebastian Merkhoffer: Lena Meyer-Landrut. Sie ist eine tolle Künstlerin und sehr authentisch.

Was war das wichtigste Learning seit dem Start?

Sebastian Merkhoffer: Wir hätten uns in der Anfangsphase noch stärker auf den Einstellungsprozess neuer Mitarbeiter konzentrieren sollen, um noch schneller eine tiefe Expertise in allen Fachbereichen im Unternehmen selbst aufzubauen.



Und was haben Sie daraus gemacht?

Sebastian Merkhoffer: Wir haben unsere Recruiting-Strategie geändert und verbessern uns mit jeder neuen Einstellung. Wir nehmen uns für den Prozess mehr Zeit und stellen erst ein, wenn wir uns sicher sind, dass es von beiden Seiten zu 100 Prozent passt.

Über Fitvia Sitz der Zentrale: Wiesbaden

Gründungsjahr: 2015

Gründer: Sebastian Merkhoffer

Investoren: Dermapharm AG, Business Angel Dr. Pascal Zuta und Roman Kirsch

Mitarbeiter: 60

Homepage: www.fitvia.de

Sebastian Merkhoffer: Wir haben mehr als einer halben Million Kunden geholfen, gesünder zu leben.



Welche Schlagzeile würden Sie gerne über Ihr Start-up 2020 in einer Wirtschaftszeitung lesen?

Sebastian Merkhoffer: Die Revolution des Teemarkts.





Start-ups ohne Buzzwords:

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.



