Kundenkarten und Treueprogramme sind bei deutschen Verbrauchern beliebt. Doch oft hat man die kleinen Kärtchen im entscheidenden Moment beim Bäcker, im Café oder an der Autowaschanlage nicht zur Hand. Das wollen die Hamburger Brüder Nicolas und Maximilian Aßmann ändern. Sie haben eine App entwickelt, die Bonuskarten aufs Handy bringt. Die Loyal-App funktioniert unternehmensübergreifend, Punkte und Rabatte werden aber für jedes Unternehmen einzeln registriert. Etailment stellt das Start-up vor.

Missbrauch wird vorgebeugt

Über Loyal Unternehmensname: Loyal Systems Innovation

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Hamburg

Gründungsjahr: 2021

Mitarbeiterzahl: 8

Geschäftsführung/Vorstand: Maximilian Aßmann

Website: www.loyal.contact Loyal Systems InnovationGmbHHamburg2021Maximilian Aßmann

Intuitive Handhabung

Entstanden ist die Idee zur Loyal-App aus persönlichem Frust. "Als ich in meinem Lieblingscafé die Zehnerkarte wieder vergessen hatte, habe ich mich gefragt, warum es dafür keine digitale Lösung gibt", erinnert sich Nicolas Aßmann. Er suchte nach einem Anbieter, wurde aber nicht so richtig fündig. Das war der Beginn des Start-ups, das der heute 24-Jährige mit seinem Bruder Maximilian (25) gegründet hat.Beide waren damals noch Studenten, Nicolas im Abschluss seines BWL-Studiums, Maximilian mitten im Medizinstudium, aber abwarten kam für sie nicht infrage "Wir waren ja selbst überrascht, dass sich bisher noch niemand richtig um dieses Thema gekümmert hatte, und wollten den Zeitvorteil für uns nutzen."Das Potenzial für eine unternehmensübergreifende Treue-App ist groß, sind die Gründer überzeugt. Schätzungen zufolge haben die Deutschen im Schnitt 3,7 Bonuskarten, acht von zehn Befragten gaben im Rahmen einer Loyal-Befragung an, dass sie eine App nutzen würden. Und auch auf Unternehmensseite sehen die Start-up-Gründer Bedarf, besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen aus Gastronomie, Handel, Service und Hotellerie.Diesen soll die App nicht nur helfen ihre Kundenbindung zu stärken, sondern ihnen auch jederzeit einen Überblick über die Anzahl der digitalen Stempel, die sie vergeben haben, verschaffen und dabei gleichzeitig Missbrauch vorbeugen. Auch Kundeninformationen und Angebote können über die App kommuniziert werden.Für Kunden ist die App kostenlos, sie laden sie einfach im Store auf ihr iPhone oder Android-Gerät. Unternehmen zahlen eine feste Monatsgebühr in Höhe von 6 Euro. Dafür bekommen sie 50 Stempel umsonst, jeder weitere kostet 4 Cent.Auch die technischen Voraussetzungen wurden so einfach wie möglich gehalten. Unternehmen, die sich für den digitalen Service registrieren, bekommen ein Starterset mit Chipkarten, die quasi als digitale Stempel fungieren. Die Kunden müssen nur das Smartphone mit der geöffneten App davor halten, um sich einen digitalen Bonuspunkt gutschreiben zu lassen.Das funktioniert anonym über einen NFC-Chip oder QR-Code, ohne dass persönliche Daten angegeben werden müssen. Zusätzlich erhalten die Kunden weitere Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten, den Link zu den Social-Media-Kanälen und etwaige NFT-basierte Coupon-Aktionen.



Im Gegensatz zu markenübergreifenden Bonusprogrammen wie Payback werden die Punkte und Rabatte für jedes Unternehmen einzeln gesammelt und verwaltet. Schließlich wollen viele Betriebe und Unternehmen die Kunden ja an die eigene Marke binden.

Im Etailment-Interview stellt Gründer Maximilian Aßmann Loyal vor.

Mal ehrlich und ohne Buzzwords: Wie würden Sie Ihren Eltern das Start-up erklären?

Kennt ihr die gedruckten 10+1 Stempelkarten? Oder gedruckte Coupon-Bögen? All das habt ihr jetzt in einer digitalen "Wallet", der Loyal-App. Egal, welche Marke oder welcher Laden gerade Aktionen fährt. Loyal nutzt fälschungssichere neuartige NFT-/Web3-Technologie, um Coupons digital in einem Online-Marktplatz abrufbar zu machen. Dasselbe gilt für Bonuskarten – man sieht sie ganz einfach in der Loyal-App.



Wie beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet (280 Zeichen)?

Wir katapultieren Bonuskarten ins Web3 und bringen sie smart aufs Handy. Damit machen wir den Hype wie bei Starbucks Odyssey auch für kleine und mittlere Unternehmen möglich. Diese können mit der Loyal-App neuartige NFT -Technologie einsetzen, um ihre Kunden langfristig zu binden und Mehrumsatz zu generieren.



Online-Großhandel: Bijou Brigitte AG

Café: Campus Suite (Teil der Coffee Fellows Gruppe)

Saftläden: Immergrün Franchise

Systemgastronomie: Ciao Bella (Teil der Gustoso Gruppe)

Einzelhandel: Ratsherrn Store, Triton Sportsdome

Zu unseren teilnehmenden Unternehmen gehören bereits:

Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Bäckereikette: Kamps Bäckerei, Le Crobag

Einzelhandel Fashion: C&A, P&C

Einzelhandel: Galeria Karstadt Kaufhof, Metro (Saturn, Mediamarkt)

Start-ups ohne Buzzwords Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.

Die meisten Unternehmen machen sich kaum Gedanken über Kundenbindung. Dadurch bleibt viel Potenzial ungenutzt. Für Loyal ist das auf der einen Seite sehr gut, da wir einen großen und ungenutzten Markt bedienen. Auf der anderen Seite muss oft noch die Notwendigkeit eines digitalen Loyalty-Programms erklärt werden.

Auf welche Erfolgszahl sind Sie besonders stolz?

Auf über 50.000 Downloads und 20.000 MAUs (Monthly Active Users) in 18 Monaten

Welche Schlagzeile würden Sie gerne in fünf Jahren über Ihr Start-up in einer Wirtschaftszeitung lesen?

"Loyal-App revolutioniert die Kundenbindung"



