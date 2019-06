Eine 1,2 Millionen Euro Finanzierung gab es im Mai 2018 für das Leipziger Start-up Relax Commerce und das dahinter stehende Suchportal Wundercurves. Was macht die Shoppingplattform für Mode in großen Größen so attraktiv?

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Gegründet haben das Füllhorn für große Größen Gründerinnen Christiane Seitz, Tiffany La und Mitgründer und Geschäftsführer Stephan Schleuss. Seitz und Schleuss haben wir zum kurvigen Geschäft befragt. Angefangen hat alles übrigens erst 2016, als die zwei Freundinnen und heutigen Mitgründerinnen Tiffany La und Christiane Seitz bei einer Shoppingtour verzweifelten. Trotz ihrer in Deutschland durchschnittlichen Konfektionsgröße wurden sie nicht fündig. Die Idee für Wundercurves entstand.



Mal ehrlich und ohne Buzzwords - Wie würden Sie ihren Eltern das Start-up erklären?

Christiane Seitz: Wundercurves ist ein "Marktplatz" im Internet für Mode in mittleren und großen Konfektionsgrößen. Wir bündeln eine riesige Auswahl an Mode ab Größe 42 von vielen Händlern und Herstellern auf einer Website und bieten so die beste Auswahl in unserem Segment.

Über Wundercurves Sitz der Zentrale: Leipzig Gründungsjahr: 2016 Gründer: Tiffany La, Christiane Seitz, Matthias Geisler, Markus Miller, Simon Metzner, Oliver Sailer, Reiner Miller, Ulrich Kaleta, Stephan Schleuss Investoren: Diverse Business Angels, u. A. Coen Duetz (ehemaliger Geschäftsführer von GANT Deutschland), Technologiegründerfonds Sachsen Mitarbeiter: ca. 20 inkl. Praktikanten/Werkstudenten

Ein Beispiel: Wenn eine Frau ein neues Abendkleid kaufen möchte, findet sie bei uns alleine in dieser Unterkategorie fast 2.500 Artikel. So viele Produkte findest man in vielen "normalen" Plus-Size Online-Shops noch nicht mal in der kompletten Kleiderkategorie. Je nach Händler und Marke kann man unsere Produkte direkt auf unserer Seite erstehen oder wird zu dem entsprechenden Händler weitergeleitet.

Wie beschreiben Sie ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet?

Stephan Schleuss: Führender E-Commerce Marktplatz für Plus-Size Fashion: Erreichen Sie eine neue Zielgruppe und erzielen Sie einen hohen Umsatz für Ihr Teilsortiment an Mode ab Größe 42.

Okay, für den besonderen Vorteil, den USP bekommen Sie hier einen weiteren Tweet Platz:

Stephan Schleuss: Wir bündeln die passenden Plus-Size-Teilsortimente führender Hersteller und Händler zur besten Auswahl für mittlere und große Größen.

Wundercurves - Beste Auswahl für Mode in großen Größen

Christiane Seitz: Bisher konnten wir unter anderem About You, BonPrix, C&A, Otto, Ulla Popken/Anna Scholz, Studio Untold, Sheego/Miyabi Kawai und vielen weiteren Partnern mehr für unsere Idee gewinnen. Unsere Partner können dadurch zielgerichtet und risikolos eine kaufkräftige und mode-interessierte Nutzergruppe erreichen.

Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Christiane Seitz: Da gibt es eine ganze Menge: besondere Vorbilder der Plus-Size Szene wie Ashley Graham, Designer wie Ilka Bessin, Models wie Angelina Kirsch, Fine Bauer, Stella Sieger; engagierte und tolle Vorreiter wie SchönWild und Kurvenrausch, die uns immer wieder inspirieren und natürlich bekannte Unternehmen und Organisationen wie Curve Models, East West Models und Curvy Magazine.

Was war das wichtigste Learning seit dem Start?

Stephan Schleuss: Kooperationen und Partnerschaften sind alles,wir können als Leipziger E-Commerce Startup viel besser mit anderen gemeinsam wachsen.

Und was haben Sie daraus gemacht?

Christiane Seitz: Wir versuchen mit den etablierten Unternehmen der Branche gemeinsame Kooperationen auszuloten und sind inzwischen mit vielen "Großen" der Plus-Size und allgemeinen Mode-Branche auf Geschäftsführer-Ebene vernetzt, wodurch wir zum Einen viel Lernen und zum Anderen gemeinsam lernen können. Wir gehen umfassende Partnerschaften ein.

Stephan Schleuss: Wachstum unseres Traffics um über 500% im letzten Jahr.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne über ihr Start-up 2020 in einer Wirtschaftszeitung lesen?

Christiane Seitz: Wundercurves erreicht eine enorme Kundenzufriedenheit mit herausragendem NPS, durch ein neues Verständnis für BodyPositivity und weil es dafür sorgt, dass sich Frauen rundum schön fühlen - unabhängig von ihr Konfektionsgröße oder ihrem Figurtyp.

Start-ups ohne Buzzwords:

Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen!



© About You Content Marketing Wie About You und Westwing mit Content Umsatz machen und nebenbei noch mehr verdienen Jahrelang wurde gepredigt: Content, Content, Content – als Werkzeug, um Verbraucher zu begeisterten E-Commerce-Kunden zu machen. Es geht auch anders: About You und Westwing machen Content zum Geschäftsmodell. Mehr lesen



© Otto group Digitale Transformation Otto Group hat das erste Unicorn - und jetzt? About you hat es geschafft – mit einem Wert von über einer Milliarde Euro gehört es zu der kleinen Kaste der Unicorns. Wer folgt? Aktuell investiert die Otto Group rege und gründet neue Start-ups – auch um digital den Anschluss zu halten. Mehr lesen