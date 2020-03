Die Woche im Handel

Die Corona-Krise: Bekommt das Karstadt-Personal sein März-Gehalt? Wie stabil ist die Logistik wirklich? Wann ist Phase 5 vorbei?

Wer die Kanzlerin hört muss davon ausgehen, dass das Leben in Deutschland noch eine Weile stark limitiert sein wird. Was aus dem Einzelhandel werden soll, wenn weiterhin die Läden geschlossen bleiben, will man sich gar nicht ausmalen. Einstweilen werden erst einmal Mietzahlungen ausgesetzt. Und hier ist eine Kleinstadt vorbildlich. Mehr lesen