Der Umgang mit einem solchen Krisenfall wurde nie geprobt. Täglich muss neu überlegt werden, ob die Regelungen von gestern heute noch stimmig sind oder neu angepasst werden müssen. Konstruktive Tipps sind gefragt – etailment bietet sie.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// GELD







Insolvenz: Auf den Zeitpunkt kommt es jetzt an

Das



Rechtliche FAQs in Corona-Zeiten

Kurzarbeit? Staatliche Fördermittel nutzen? Wenn ja, was ist dafür zu tun? Die



///// Best Practice

Regionaler Austausch Viele Geschäfte haben mittlerweile geschlossen. Kassenpersonal, Fachverkäufer sind ohne Aufgaben. Was tun mit den Mitarbeitern? Irgendwann sind alle bislang liegen gebliebene Arbeiten erledigt, für die man nun Zeit hatte und nicht jeder Job kann im Home Office weitergeführt werden. In der Textilwirtschaft erklärt Rechtsanwalt Johannes Hancke welche Optionen rechtlich möglich sind.Das Bundesjustizministerim bereitet eine Änderung des Insolvenzrechts vor. Plan ist, bis zum 30. September dieses Jahres die Insolvenzantragspflicht auszusetzen. Aber: Voraussetzung dafür soll sein, dass der Insolvenzgrund die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind, "und dass aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen", wie das Ministerium mitteilt. Wer bereits zum 31. Dezember 2019 zahlungsunfähig war, darf sich hingegen keine Hoffnung machen, sich quasi als Trittbrettfahrer durch die Krise zu schummeln, betont die Anwaltskanzlei Beiten Burkhardt.Kurzarbeit? Staatliche Fördermittel nutzen? Wenn ja, was ist dafür zu tun? Die KPMG Law Rechtanwaltsgesellschaft hat eine Task Force gebildet, die zu relevanten Fragen über alle Rechtsgebiete hinweg jeweils rechtliche Einschätzungen liefert. Diese Zusammenstellung wird regelmäßig aktualisiert.

Alle Unternehmen treibt die Frage um: Welche Möglichkeiten gibt es erfolgreich durch die Corona-Krise zu steuern? Von anderen lernen, war schon in besseren Zeiten in probates Konzept. Deshalb hat die bwcon GmbH, Technologie und Innovation für Baden-Württemberg einen Business Dialog organisiert. Thema "Corona Krise erfolgreich managen" - Unternehmen teilen ihre Erfahrungen. An diesem Montag (23.) war Start. Ab jetzt gibts es täglich ab 11 Uhr viele gute Praxisbeispiele. Die Themen und Details finden sich hier und unter https://events.bwcon.de/



© imago images / ZUMA Wire Corona-Effekt So könnte die Zukunft nach dem Virus aussehen Das Zukunftsinstitut beschreibt in vier möglichen Szenarien, wie die Corona-Krise die Welt fundamental verändern könnte. Alle haben Auswirkungen auf den Konsum. Mehr lesen



© non c - shutterstock.com Krise im Überblick Coronavirus: Macht Deutschland bald dicht?, Lieferprobleme bei Amazon, Alibaba, Starbucks Die schlechten Nachrichten aus dem und für den Handel reißen nicht ab. Dieser Montag macht klar, das Ende der Schrecken ist sicher noch nicht erreicht. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Das nächste Update gibt es im "Morning Briefing". Mehr lesen



© kalen - Fotolia.com etailment Expertenrat Die wahre Wucht des E-Commerce Während die Digitalisierung bereits einen Großteil des alltäglichen Lebens bestimmt und ein Fünftel des privaten Konsums online erfolgt, hinkt das Mafo-Establishment weit hinterher – klammert sich an überkommene Strukturen, Wunschdenken – oder verkennt das Ausmaß der Plattformökonomie. Die Fakten. Mehr lesen

Das Bundeskabinett hat heute ein großes Rettungspaket auf den Weg gebracht, darunter „Corona-Soforthilfen für kleine Unternehmen und Selbständige“. Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) sollen als Finanzhilfe eine Einmalzahlung – kein Kredit – in Höhe von 9.000 Euro für drei Monate erhalten, Unternehmen mit bis zu zehn Vollzeitbeschäftigte rund 15.000 Euro. Laut Handelsblatt sollen mehr als eine halbe Billion Euro von der Bundesregierung bereitgestellt werden.Heute geht das neue KfW-Sonderprogramm 2020 an den Start. Gedacht ist es für Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehende Finanzierungsschwierigkeiten haben. in Die Mittel für das KfW Sonderprogramm sind unbegrenzt. Es steht sowohl kleinen, mittelständischen Unternehmen als auch Großunternehmen zur Verfügung. Die Kreditbedingungen wurden nochmals verbessert. Niedrigere Zinssätze und eine vereinfachte Risikoprüfung der KfW bei Krediten bis zu 3 Millionen Euro schaffen weitere Erleichterung für die Wirtschaft.