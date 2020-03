Corona verändert täglich immer mehr. So haben die traditionellen Medien erst einmal die sozialen Netzwerke verdrängt bei der Informationsbeschaffung. Seriöser Journalismus ist für die Leute offenbar wichtiger als hektisches Geschnatter. Für manchen Händler ist die Devise "Besser als nichts" die derzeitige Überlebensstrategie. Konstruktive Tipps sind gefragt – etailment bietet sie.

Werben für "To Go"

Restaurants sind wie der größte Teil des Einzelhandels aktuell geschlossen. Um auf "To Go" -Lösungen hinzuweisen, will bei der Gastronomie aktuell Zuätze wie "Lieferung möglich" oder "Take away" im Namen bei Google My Business dulden. Ob das auch für den LEH gelten könnte, ist noch unklar. C&A hat in 15 Ländern insgesamt 1.300 Geschäfte vorübergehend geschlossen. Um Kunden dennoch zum Kauf zu animieren, werden Online-Bestellungen aktuell kostenfrei geliefert und die Rückgabefrist verlängert. Mediamarkt.de und Saturn.de sind zurückgerudert und haben kostenfreie Lieferungen auf einen Mindestbestellwert von 59 Euro begrenzt.Restaurants sind wie der größte Teil des Einzelhandels aktuell geschlossen. Um auf Google bei der Gastronomie aktuell Zuätze wie "Lieferung möglich" oder "Take away" im Namen bei Google My Business dulden. Ob das auch für den LEH gelten könnte, ist noch unklar.

Gewerbliche wie private Mieter, die in den nächsten drei Monaten ihre Miete nicht bezahlen können, dürfen nicht gekündigt werden. Das sieht ein Gesetzesentwurf im Rahmen des Rettungspaketes der Bundesregierung vor. Voraussetzung des Kündigungsschutzes, der bis zum 30. Juni gelten soll: Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Zahlungsschwierigkeiten mit Corona zusammenhängen. Die ausstehende Miete kann dann bis Juni 2022 zurückbezahlt werden.Handelsmitarbeiter nicht nur in den Supermärkten schuften derzeit wie noch nie. Sie bekommen viel Lob, doch etwas Handfestes ist besser. So meint es auch Josef Sanktjohanser. Der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE) , schlägt steuerfreie Sonderzahlungen."Wir möchten das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeiter auf freiwilliger Basis honorieren, zum Beispiel durch krisenbedingte Sonderzahlungen zusätzlich zu Löhnen und Gehältern", schreibt er an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Warum an sie? Weil es darum geht, dass solche Sonderzahlungen nicht versteuert werden sollen. "Wir möchten Sie deshalb bitten, sich für eine Steuerbefreiung von Sonderzahlungen einzusetzen", bittet der HDE-Präsident. In Frankreich werden etwa die 65.000 Mitarbeiter des Lebensmittelhändlers Auchan jeweils mit einer Prämie von 1.000 Euro belohnt. Die deutschen Kollegen von Rewe ziehen jetzt nach. Das Unternehmen will insgesamt 20 Millionen Euro als Sonderzahlungen an die Mitarbeiter ausschütten.